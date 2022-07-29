ВС РФ уничтожили установку "Точка-У" и склад автомобильной бригады ВСУ
Российские военные ликвидировали установку тактического ракетного комплекса "Точка-У", а также склад аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — сообщил он.
По словам Конашенкова, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, за сутки уничтожена живая сила и военная техника противника в 275 районах.
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили более 140 целей ВСУ, в том числе боевиков формирования "Чёрная сотня" в ДНР. Кроме того, был нанесён удар по местам дислокации ВСУ в Николаеве, уничтоживший до 200 украинских военных и свыше 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ