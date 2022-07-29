ВС РФ уничтожили установку "Точка-У" и склад автомобильной бригады ВСУ

Российские военные ликвидировали установку тактического ракетного комплекса "Точка-У", а также склад аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — сообщил он.