ВКС России уничтожили 200 боевиков ВСУ и 20 единиц боевой техники в Николаеве
ВКС России нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Николаеве, уничтожив до 200 украинских военных и свыше 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали свыше 70% дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев. Для этого российские военные применили высокоточное оружие, успешно поразившее цели.
Alejandro Martinez Velez / Europa Press via Getty Images