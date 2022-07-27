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27 июля, 09:37

ВКС России уничтожили 200 боевиков ВСУ и 20 единиц боевой техники в Николаеве

ВКС России нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Николаеве, уничтожив до 200 украинских военных и свыше 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", пояснили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали свыше 70% дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев. Для этого российские военные применили высокоточное оружие, успешно поразившее цели.

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Alejandro Martinez Velez / Europa Press via Getty Images

Татьяна Миссуми

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