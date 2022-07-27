ВКС России уничтожили 200 боевиков ВСУ и 20 единиц боевой техники в Николаеве

ВКС России нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Николаеве, уничтожив до 200 украинских военных и свыше 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — пояснили в ведомстве.