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Регион
Опубликовано 27 июля 2022, 03:49
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Минобороны показало боевую работу "Смерчей" в "Операции Z"

Минобороны РФ показало видео работы РСЗО "Смерч" в спецоперации на Украине

Министерство обороны РФ показало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч" Западного военного округа в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине.

Боевая работа расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч". Видео © Минобороны РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что это оружие применяется для выведения из строя и уничтожения командных пунктов, складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлов связи, средств противовоздушной обороны и других важных целей, которые находятся далеко.

"В точности своих комплексов расчёты не сомневаются. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает о ювелирной точности работы ракетчиков", — говорится в сообщении Минобороны РФ в комментарии к этому видео.

Российский военнослужащий, ставший одним из героев этих кадров, заявил, что точность поражения при ударе из РСЗО "Смерч" — почти 100%.

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Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.

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Андрей Григорьев
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