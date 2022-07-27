Министерство обороны РФ показало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч" Западного военного округа в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине.

Боевая работа расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч". Видео © Минобороны РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что это оружие применяется для выведения из строя и уничтожения командных пунктов, складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлов связи, средств противовоздушной обороны и других важных целей, которые находятся далеко.

"В точности своих комплексов расчёты не сомневаются. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает о ювелирной точности работы ракетчиков", — говорится в сообщении Минобороны РФ в комментарии к этому видео.

Российский военнослужащий, ставший одним из героев этих кадров, заявил, что точность поражения при ударе из РСЗО "Смерч" — почти 100%.