"Прилёт" со встречной полосы: Отлетевшее от грузовика огромное колесо разбило легковушку
На Сахалине отлетевшее колесо грузовика разбило легковушку
В Сахалинской области отлетевшее колесо грузовика столкнулось с малолитражкой Mazda Demio, которая ехала по трассе во встречном направлении. Этот момент попал в объектив видеорегистратора.
Момент столкновения колеса с легковушкой / Youtube / astv
Как сообщает ИА "АСТВ", ДТП произошло в девятом часу утра 25 июля в Холмском районе. Водитель легковушки смог удержать её на трассе и остановить у обочины. Рядом остановились очевидцы, чтобы помочь мужчине.
"В районе второго родника от большегруза с прицепа отлетела запаска, она серьёзно разбила хетчбэк. Водитель не заметил, что крепление по сварке отвалилось посередине прицепа. Demio в хлам", — рассказывает очевидец.
Очевидец снял на мобильный телефон последствия ДТП / Youtube / astv
Люди в аварии не пострадали.
Лайф рассказывал, что ранее в Липецке в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля пострадало 15 человек. На место происшествия выехало семь бригад скорой. Обошлось без жертв.