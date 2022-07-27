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27 июля, 03:33

"Прилёт" со встречной полосы: Отлетевшее от грузовика огромное колесо разбило легковушку

На Сахалине отлетевшее колесо грузовика разбило легковушку

В Сахалинской области отлетевшее колесо грузовика столкнулось с малолитражкой Mazda Demio, которая ехала по трассе во встречном направлении. Этот момент попал в объектив видеорегистратора.

Момент столкновения колеса с легковушкой / Youtube / astv

Как сообщает ИА "АСТВ", ДТП произошло в девятом часу утра 25 июля в Холмском районе. Водитель легковушки смог удержать её на трассе и остановить у обочины. Рядом остановились очевидцы, чтобы помочь мужчине.

"В районе второго родника от большегруза с прицепа отлетела запаска, она серьёзно разбила хетчбэк. Водитель не заметил, что крепление по сварке отвалилось посередине прицепа. Demio в хлам", — рассказывает очевидец.

Очевидец снял на мобильный телефон последствия ДТП / Youtube / astv

Люди в аварии не пострадали.

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Обложка ©

astv.ru

Светлана Шумакова

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