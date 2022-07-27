В США запереживали из-за возможного раскола Европы
CNN: США опасаются подрыва единства ЕС в отношении России из-за проблем с газом
Возможная нехватка запасов газа из-за сокращения Россией поставок может нарушить единодушие ЕС по отношению к Москве. О таком опасении со стороны США сообщает со ссылкой на источники телекомпания CNN. По её данным, старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн отправился в Париж и Брюссель для обсуждения планов ЕС и Штатов на случай, если Европа останется без достаточных запасов топлива на зиму.
"Воздействие [энергетического кризиса] на Европу может ударить по США, взвинтив цены на природный газ и электричество. Это также будет серьёзной проверкой стойкости и единства Европы в отношении России", — приводит компания слова одного из американских чиновников.
Вашингтон также хочет обсудить с ЕС наращивание выработки электроэнергии на АЭС в Европе. Так, например, там намерены убедить ФРГ отложить планы по полному отказу от атомной энергетики и продлить срок работы трёх АЭС в стране.
Как писал ранее Лайф, American Thinker рассказала, что Путин в вопросе энергетики обвёл Байдена вокруг пальца. По мнению журналиста, в выигрышном положении находится и Саудовская Аравия, так как она покупает нефть у России, а собственные энергоресурсы экспортирует в западные страны по завышенной стоимости.
Напомним, 17 июля Канада отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Её должны были транспортировать на пароме и по суше через Хельсинки. Оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. Позже СМИ сообщили, что компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода "Северный поток", уже направила "Газпрому" экспортную лицензию, выданную Канадой. В российской компании отметили, что полученные документы не снимают риски.
А 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает ещё одну турбину компании Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубов в сутки.
Telegram-канал / Газпром