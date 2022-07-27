В США запереживали из-за возможного раскола Европы

Возможная нехватка запасов газа из-за сокращения Россией поставок может нарушить единодушие ЕС по отношению к Москве. О таком опасении со стороны США сообщает со ссылкой на источники телекомпания CNN. По её данным, старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн отправился в Париж и Брюссель для обсуждения планов ЕС и Штатов на случай, если Европа останется без достаточных запасов топлива на зиму.

"Воздействие [энергетического кризиса] на Европу может ударить по США, взвинтив цены на природный газ и электричество. Это также будет серьёзной проверкой стойкости и единства Европы в отношении России", — приводит компания слова одного из американских чиновников.

Вашингтон также хочет обсудить с ЕС наращивание выработки электроэнергии на АЭС в Европе. Так, например, там намерены убедить ФРГ отложить планы по полному отказу от атомной энергетики и продлить срок работы трёх АЭС в стране.

Как писал ранее Лайф, American Thinker рассказала, что Путин в вопросе энергетики обвёл Байдена вокруг пальца. По мнению журналиста, в выигрышном положении находится и Саудовская Аравия, так как она покупает нефть у России, а собственные энергоресурсы экспортирует в западные страны по завышенной стоимости.