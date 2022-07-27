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27 июля, 02:30

Задержан убийца, изрезавший девушку ножом в Новосибирске

Полиция задержала мужчину, который в Новосибирске напал с ножом на 17-летнюю девушку и убил её на улице на глазах у водителей проезжавших машин. Возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан, его везут в отдел", — сообщили НГС в областном Главном управлении МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 "Убийство". Подробности следователи пока раскрывать не стали. По предварительным данным, девушке было 16–17 лет, а её убийце 27.

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Лайф ранее публиковал видео этой жестокой расправы. Убийца напал на девушку посреди улицы. Когда он наносил удары ножом, его снимала камера видеорегистратора, установленного в проезжавшем автомобиле.

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Кадр из видео Telegram-канала SHOT

Андрей Григорьев

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