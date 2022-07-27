Задержан убийца, изрезавший девушку ножом в Новосибирске

Полиция задержала мужчину, который в Новосибирске напал с ножом на 17-летнюю девушку и убил её на улице на глазах у водителей проезжавших машин. Возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан, его везут в отдел", — сообщили НГС в областном Главном управлении МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 "Убийство". Подробности следователи пока раскрывать не стали. По предварительным данным, девушке было 16–17 лет, а её убийце 27.