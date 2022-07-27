"Кукурузник" решили превратить в беспилотник

Самолет Ан-2, известный как "Кукурузник", планируется сделать беспилотным, процесс уже начался и должен занять два года. Об этом сообщил директор московского филиала компании "Навигатор" Дмитрий Малов.

"Для создания беспилотной версии самолета Ан-2 компанией "Навигатор" разработан блок ВПНП (вычислитель пилотажно-навигационных параметров). Небольшое изделие размером со среднюю книгу несёт в себе необходимый комплект датчиков, а также современный вычислитель", — рассказал Малов РИА "Новостям".

Блок выдаёт на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где летит самолёт, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь лётчику. В комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга.

Ан-2 не новый самолёт, но очень востребованный и конкурентный. Основной его конкурент Чешская Cessna, которая занимает приличную часть мирового рынка. Отличие только в одном: в чешским самолётах есть система САУ - система автоматического управления. В Ан-2 её нет. В остальном, по всем параметрам Ан-2 выигрывает, объяснил Малов.

Обновленный Ан-2 будет иметь очень хорошие продажные перспективы. Для этого у него есть ряд преимуществ - лёгкий, дешёвый, садится и взлетает практически с любого грунта, приличная дальность полёта, подытожил эксперт.