"Кукурузник" решили превратить в беспилотник
Представитель компании "Навигатор": "Кукурузник" Ан-2 могут сделать беспилотным
Самолет Ан-2, известный как "Кукурузник", планируется сделать беспилотным, процесс уже начался и должен занять два года. Об этом сообщил директор московского филиала компании "Навигатор" Дмитрий Малов.
"Для создания беспилотной версии самолета Ан-2 компанией "Навигатор" разработан блок ВПНП (вычислитель пилотажно-навигационных параметров). Небольшое изделие размером со среднюю книгу несёт в себе необходимый комплект датчиков, а также современный вычислитель", — рассказал Малов РИА "Новостям".
Блок выдаёт на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где летит самолёт, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь лётчику. В комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга.
Ан-2 не новый самолёт, но очень востребованный и конкурентный. Основной его конкурент Чешская Cessna, которая занимает приличную часть мирового рынка. Отличие только в одном: в чешским самолётах есть система САУ - система автоматического управления. В Ан-2 её нет. В остальном, по всем параметрам Ан-2 выигрывает, объяснил Малов.
Обновленный Ан-2 будет иметь очень хорошие продажные перспективы. Для этого у него есть ряд преимуществ - лёгкий, дешёвый, садится и взлетает практически с любого грунта, приличная дальность полёта, подытожил эксперт.
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Wikipedia / Onni Kilpelainen