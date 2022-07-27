Вопрос о продаже Twitter Илону Маску вынесут на голосование

Дальнейшую судьбу сделки по продаже американской компании "Твиттер" миллиардеру Илону Маску решит голосование акционеров. Его проведут 13 сентября 2022 года. Об этом говорится в уведомлении, копия которого была опубликована на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Специальное собрание будет проведено 13 сентября 2022 года <...>. На специальном собрании вас попросят <...> проголосовать по предложению об одобрении соглашения и плана по слиянию от 25 апреля 2022 года с X Holdings I, Inc", — говорится в обращении к акционерам "Твиттера".

При этом в письме подчёркнуто, что компания "привержена закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском". Таким образом, совет директоров компании "Твиттер" единодушно рекомендует акционерам проголосовать за то, чтобы покупка Маском сервиса микроблогов всё-таки состоялась.