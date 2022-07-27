Вопрос о продаже Twitter Илону Маску вынесут на голосование
Акционерам Twitter предложат решить вопрос продажи компании Маску на голосовании
Дальнейшую судьбу сделки по продаже американской компании "Твиттер" миллиардеру Илону Маску решит голосование акционеров. Его проведут 13 сентября 2022 года. Об этом говорится в уведомлении, копия которого была опубликована на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
"Специальное собрание будет проведено 13 сентября 2022 года <...>. На специальном собрании вас попросят <...> проголосовать по предложению об одобрении соглашения и плана по слиянию от 25 апреля 2022 года с X Holdings I, Inc", — говорится в обращении к акционерам "Твиттера".
При этом в письме подчёркнуто, что компания "привержена закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском". Таким образом, совет директоров компании "Твиттер" единодушно рекомендует акционерам проголосовать за то, чтобы покупка Маском сервиса микроблогов всё-таки состоялась.
Ранее Лайф сообщал, что представители "Твиттера" в суде обвинили Маска в желании навредить соцсети. Об этом они заявили в суде штата Делавэр, который рассматривает требование принудить бизнесмена к сделке.
Напомним, о том, что Илон Маск захотел купить "Твиттер", стало известно в апреле этого года. Сумма сделки должна была составить 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявлял, что намерен улучшить социальную сеть новыми функциями. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей являются фейками. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд.
ТАСС / АР / Matt Rourke