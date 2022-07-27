Ради заработка: Норвежские проститутки стали прикидываться украинками

В Норвегии проститутки придумали новый способ привлечения клиентов. Жрицы любви стали выдавать себя за украинок. В объявлениях о своих услугах они так и пишут, что приехали с Украины. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.

На такой шаг проститутки идут ради дополнительного заработка: они рассчитывают, что мужчины будут выбирать украинок ради их финансовой поддержки, передаёт NRK.





"Они (мужчины), наверное, думают, что эти женщины попали в сложную ситуацию и много чего пережили. Кроме того, не исключено, что в них просыпается ген заботы", — прокомментировал эту тенденцию сексолог Ливе Мелум.

"Женщины обычно не раскрывают свою национальность. Но сейчас это меняется", — говорит глава отдела по расследованию торговли людьми при Юго-Восточном полицейском округе Синдре Клеппе.

Ему по роду деятельности часто приходится общаться с проститутками, расследуя дела о торговле людьми. Оказалось, что у многих нет украинских паспортов, хотя в Интернете они рекламируют себя как украинки. Женщины признались полиции, что так у них будет больше клиентов.