Microsoft оценила свои убытки от ухода с российского рынка

Из-за решения уйти с российского рынка американская корпорация Microsoft терпит убыток в $126 млн. Такие цифры за минувший квартал показала компания в финансовом отчёте.

"В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями", — говорится в документе.

Квартальная выручка компании, согласно отчёту, по сравнению с этим же периодом прошлого года выросла на 12% и составила $51,9 млрд. Чистая прибыль выросла на 2% до $16,7 млрд.