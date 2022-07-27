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27 июля, 00:36

Microsoft оценила свои убытки от ухода с российского рынка

Microsoft из-за ухода с российского рынка потеряла $126 млн

Из-за решения уйти с российского рынка американская корпорация Microsoft терпит убыток в $126 млн. Такие цифры за минувший квартал показала компания в финансовом отчёте.

"В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями", — говорится в документе.

Квартальная выручка компании, согласно отчёту, по сравнению с этим же периодом прошлого года выросла на 12% и составила $51,9 млрд. Чистая прибыль выросла на 2% до $16,7 млрд.

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Ранее Лайф сообщал, что Microsoft будет сокращать бизнес в России до тех пор, "пока почти ничего не останется". О сужении деятельности в конце июня заявил президент и вице-председатель компании Брэд Смит.

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Wikipedia / Coolcaesar

Арина Родионова

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