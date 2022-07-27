Microsoft оценила свои убытки от ухода с российского рынка
Microsoft из-за ухода с российского рынка потеряла $126 млн
Из-за решения уйти с российского рынка американская корпорация Microsoft терпит убыток в $126 млн. Такие цифры за минувший квартал показала компания в финансовом отчёте.
"В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями", — говорится в документе.
Квартальная выручка компании, согласно отчёту, по сравнению с этим же периодом прошлого года выросла на 12% и составила $51,9 млрд. Чистая прибыль выросла на 2% до $16,7 млрд.
Ранее Лайф сообщал, что Microsoft будет сокращать бизнес в России до тех пор, "пока почти ничего не останется". О сужении деятельности в конце июня заявил президент и вице-председатель компании Брэд Смит.
Wikipedia / Coolcaesar