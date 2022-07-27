В Херсоне подтвердили, что Антоновский мост не разрушен
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Антоновский мост стоит
Антоновский мост через Днепр подвергся удару со стороны Вооружённых сил Украины, однако он не разрушен. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, комментируя сообщения украинских СМИ и пабликов о выводе переправы из строя.
"Украинские паблики разрываются от того, что якобы разрушен Антоновский мост. Мост стоит. Мост на самом деле действительно был обстрелян, это не говорит о том, что мы должны испугаться кого-то", — сказал Стремоусов на видео, которое разместил в своём Telegram-канале.
Антоновский мост — это единственный автомобильный мост, который соединяет Херсон через реку Днепр с частью Херсонской области на другом берегу.
Как сообщал Лайф, снаряды по Херсону были выпущены накануне примерно в 22:55. Для отражения удара были задействованы российские силы противовоздушной обороны.
Как сообщал Лайф, ранее российские силовики обнаружили в Херсоне схрон украинских диверсантов. Там нашли два ПЗРК "Игла", гранатомёт, взрывчатку с детонаторами, гранаты и автоматы Калашникова. Оба ПЗРК были без пусковых устройств, номера, серии и партии не читались.
ТАСС / Сергей Бобылев