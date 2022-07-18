В Херсоне найден схрон украинских диверсантов с ПЗРК "Игла"

Российские силовики обнаружили в Херсоне схрон украинских диверсантов. Как сообщил источник РИА "Новости", операция была проведена сотрудниками одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа "Юг".

"В ходе общения с жителями Херсона была получена информация о том, что в районе строящейся АЗС на Ольховой улице были замечены три неизвестных, которые осуществляли осмотр строений станции. Один из очевидцев видел, как в руках у этих людей находились громоздкие вещи", — рассказал собеседник агентства.

В результате обыска одной из построек и был обнаружен схрон. В нём силовики нашли два ПЗРК "Игла", гранатомёт, взрывчатку с детонаторами, гранаты и автоматы Калашникова. Оба ПЗРК были без пусковых устройств, номера серии и партии не читались.