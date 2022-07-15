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Опубликовано 15 июля 2022, 08:57

Житель Мелитополя задержан за подготовку теракта: у него дома нашли бомбу и схрон с оружием

Полиция задержала жителя Мелитополя за подготовку теракта

Найденное у задержанного в Мелитополе оружие. Фото © Телеграм-канал "ГУ МВД ЗП"

Найденное у задержанного в Мелитополе оружие. Фото © Телеграм-канал "ГУ МВД ЗП"

Полиция Мелитополя задержала местного жителя за подготовку теракта. Как сообщает МВД Запорожской области, у подозреваемого изъяли внушительный арсенал оружия.

"Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", — говорится в Telegram-канале управления.

Дома у задержанного нашли 15 единиц оружия и боеприпасов, включая два автомата Калашникова, ручной пулемёт Калашникова, пистолет Макарова, две РГД-5 с запалами, три ручные гранаты Ф-1 с запалами и СВУ. В настоящее время подозреваемый даёт показания по поводу того, кем и с какой целью было изготовлено самодельное взрывное устройство.

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Ранее Лайф писал, что глава посёлка в Харьковской области погиб при подрыве машины. Также в тот день было совершено покушение на главу Мелитопольского района: Андрея Сигуту хотели убить, обстреляв его дом или бросив гранату. Диверсант был ликвидирован.

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Андрей Бражников
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