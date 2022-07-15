Житель Мелитополя задержан за подготовку теракта: у него дома нашли бомбу и схрон с оружием

Полиция Мелитополя задержала местного жителя за подготовку теракта. Как сообщает МВД Запорожской области, у подозреваемого изъяли внушительный арсенал оружия.

"Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", — говорится в Telegram-канале управления.

Дома у задержанного нашли 15 единиц оружия и боеприпасов, включая два автомата Калашникова, ручной пулемёт Калашникова, пистолет Макарова, две РГД-5 с запалами, три ручные гранаты Ф-1 с запалами и СВУ. В настоящее время подозреваемый даёт показания по поводу того, кем и с какой целью было изготовлено самодельное взрывное устройство.