В ДНР заявили о зачистке восточных районов Северска
Замглавы Мининформации ДНР Безсонов заявил о зачистке восточных районов Северска
Союзные силы проводят зачистку восточных районов Северска, однако ВСУ оказывают сопротивление. Об этом написал заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в телеграм-канале.
"По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются. Подтвердить, что основные силы ВСУ вышли, пока с уверенностью не могут", — рассказал он.
Кроме того, он подчеркнул, что артиллерия в основном наносит удары по лесным насаждениям вокруг населённого пункта.
Накануне Лайф сообщал, что союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара. Взятие под контроль этого города будет означать, что трасса между Северском и Артёмовском будет перерезана. Тогда Северск будет окружён.