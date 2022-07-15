ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 06:15

В ДНР заявили о зачистке восточных районов Северска

Замглавы Мининформации ДНР Безсонов заявил о зачистке восточных районов Северска

Союзные силы проводят зачистку восточных районов Северска, однако ВСУ оказывают сопротивление. Об этом написал заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в телеграм-канале.

"По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются. Подтвердить, что основные силы ВСУ вышли, пока с уверенностью не могут", — рассказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что артиллерия в основном наносит удары по лесным насаждениям вокруг населённого пункта.

Бойцы ВСУ дезертируют с позиций около Соледара и Северска
Бойцы ВСУ дезертируют с позиций около Соледара и Северска

Накануне Лайф сообщал, что союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара. Взятие под контроль этого города будет означать, что трасса между Северском и Артёмовском будет перерезана. Тогда Северск будет окружён.

BannerImage

VK / Министерство обороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar