В ДНР заявили о зачистке восточных районов Северска

Союзные силы проводят зачистку восточных районов Северска, однако ВСУ оказывают сопротивление. Об этом написал заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в телеграм-канале.

"По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются. Подтвердить, что основные силы ВСУ вышли, пока с уверенностью не могут", — рассказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что артиллерия в основном наносит удары по лесным насаждениям вокруг населённого пункта.