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Регион
Опубликовано 13 июля 2022, 16:28
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Союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара

МВД ЛНР: Союзные силы зашли в городскую черту Соледара

Союзные силы ВС РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили вээсушников бежать в разные направления. Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен", — цитирует его ТАСС.

Пушилин: Союзные силы контролируют уже 243 населённых пункта ДНР
Пушилин: Союзные силы контролируют уже 243 населённых пункта ДНР

Напомним, что с 5 июля корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР решено перебросить на Донецкое направление. В понедельник стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР и продолжают подготовку мощного плацдарма для наступления на Славянск. 13 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара.

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ТАСС / Михаил Почуев

Александра Вишнякова
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