Союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара
МВД ЛНР: Союзные силы зашли в городскую черту Соледара
Союзные силы ВС РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
"Наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили вээсушников бежать в разные направления. Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен", — цитирует его ТАСС.
Напомним, что с 5 июля корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР решено перебросить на Донецкое направление. В понедельник стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР и продолжают подготовку мощного плацдарма для наступления на Славянск. 13 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара.
ТАСС / Михаил Почуев