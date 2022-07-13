Союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара

Союзные силы ВС РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили вээсушников бежать в разные направления. Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен", — цитирует его ТАСС.