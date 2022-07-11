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Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 07:37

Пушилин: Союзные силы контролируют уже 243 населённых пункта ДНР

Российские военные при поддержке Народной милиции ДНР в ходе специальной военной операции на Украине освободили уже 243 населённых пункта. Об этом сообщил в понедельник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Под нашим контролем уже 243 населённых пункта", — сказал он.

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Напомним, что с 5 июля корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР решено перебросить на Донецкое направление. На днях посол ЛНР Мирошник сообщил, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска в Донецкой Народной Республике. А ранее в понедельник стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР и продолжают подготовку мощного плацдарма для наступления на Славянск.

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Алексей Берковиц
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