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Опубликовано 10 июля 2022, 10:44
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ВСУ разрушили место съёмок фильма "Маленькая Вера"

Украинские силовики уничтожили дом в Мариуполе, где в конце 1980-х снимался фильм "Маленькая Вера". Об этом рассказал бывший житель разрушенной пятиэтажки в беседе с ТАСС.

"В этом доме прошла наша молодость. Остались только тёплые воспоминания. Больно, обидно, что в один миг ушло, всё рухнуло. Мы помним, как проходили съёмки фильма ["Маленькая Вера"]", — сказал он.

Мужчина отметил, что это добрый советский фильм, местные жители всегда им гордились, а теперь всё разрушено. Однако, подбодрил он самого себя, жизнь продолжается. Мужчина также рассказал, что приехал посмотреть на остатки дома № 15 по улице Ломизова после бомбёжки, которую устроили украинские военные.

После множества разрушений в Мариуполе, которые оставили после себя ВСУ, в городе начали восстанавливать инфраструктуру и жилые дома. Так, 27 мая Денис Пушилин объявил о строительстве нового микрорайона.

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Kinopoisk / Маленькая Вера

Евгения Колесникова
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