Украинские силовики уничтожили дом в Мариуполе, где в конце 1980-х снимался фильм "Маленькая Вера". Об этом рассказал бывший житель разрушенной пятиэтажки в беседе с ТАСС.

"В этом доме прошла наша молодость. Остались только тёплые воспоминания. Больно, обидно, что в один миг ушло, всё рухнуло. Мы помним, как проходили съёмки фильма ["Маленькая Вера"]", — сказал он.

Мужчина отметил, что это добрый советский фильм, местные жители всегда им гордились, а теперь всё разрушено. Однако, подбодрил он самого себя, жизнь продолжается. Мужчина также рассказал, что приехал посмотреть на остатки дома № 15 по улице Ломизова после бомбёжки, которую устроили украинские военные.