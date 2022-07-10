Минобороны РФ сообщило об уничтожении бойцов "Кракена" в районе Харькова

Российские воздушно-космические силы за минувшие сутки уничтожили в ДНР три пункта управления войск Украины и бойцов "Кракена" в районе Харькова. Подробная информация об этом представлена в сводках Минобороны РФ.

"ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР; живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", — указано в отчёте ведомства.

В Минобороны также уточнили, что украинское военное командование увеличило отправку на передовую неподготовленных резервистов, чтобы восполнить потери личного состава. Плохо подготовленных бойцов набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.