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Опубликовано 10 июля 2022, 10:42
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении бойцов "Кракена" в районе Харькова

Российские воздушно-космические силы за минувшие сутки уничтожили в ДНР три пункта управления войск Украины и бойцов "Кракена" в районе Харькова. Подробная информация об этом представлена в сводках Минобороны РФ.

"ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР; живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", — указано в отчёте ведомства.

В Минобороны также уточнили, что украинское военное командование увеличило отправку на передовую неподготовленных резервистов, чтобы восполнить потери личного состава. Плохо подготовленных бойцов набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в районе Константиновки.

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vk.com / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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