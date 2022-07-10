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Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 10:18

ВС России сбили два украинских Су-25 и МиГ-29

Воздушно-космические силы России за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Удар был нанесён российскими истребителями Су-35С. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребителями Су-35С ВКС России в воздухе сбиты два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое ДНР, а также один МиГ-29 в районе населённого пункта Краснополье ДНР", — сообщил он.

Российские самолёты сбили два украинских Cу-25
Российские самолёты сбили два украинских Cу-25

Ранее Лайф сообщал, что Армия РФ одним ударом уничтожила украинский ангар с американскими гаубицами М777. Также были уничтожены до 30 бойцов ВСУ, которые вели обстрелы по жилым кварталам Донецка.

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Оксана Попова
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