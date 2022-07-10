ВС России сбили два украинских Су-25 и МиГ-29

Воздушно-космические силы России за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Удар был нанесён российскими истребителями Су-35С. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребителями Су-35С ВКС России в воздухе сбиты два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое ДНР, а также один МиГ-29 в районе населённого пункта Краснополье ДНР", — сообщил он.