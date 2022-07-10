Верховный муфтий РФ призвал довести до конца "Операцию Z" и очистить Украину от "паразитов"

Духовный лидер российских мусульман Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в уфимской соборной мечети "Ляля-тюльпан" по случаю праздника Курбан-байрам призвал молиться о российских бойцах, находящихся в Донбассе, сообщается в официальном телеграм-канале муфтия.

"Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раза дольше, чем [длилась] Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо", — подчеркнул он.

Верховный муфтий РФ отметил, что это происходит при прямом руководстве и участии США. Таджуддин указал также на расширение присутствия военной машины НАТО вплотную к западным границам России. По его словам, такая "вероломная завистливая традиция Запада" в отношении нашей Родины повторяется почти каждое столетие. Муфтий убеждён в том, что необходимо довести до конца специальную военную операцию на Украине, "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

Он рассказал также, что в ближайшее время в Донбасс уедут два батальона добровольцев из Башкортостана с представителями духовенства в составе — имамом и батюшкой.