В данный момент говорить об окончании военной спецоперации на Украине ещё рано, скорее всего, она завершится к концу текущего года, считает депутат Госдумы Адам Делимханов, который принимал участие в СВО.

"Там ещё остаётся сегодняшний режим во главе с наркоманом — [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придёт конец", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что все предпосылки к тому, что в скором времени киевский националистический режим закончится, уже есть. При этом Российская армия не спешит закончить спецоперацию, так как на Украине ещё остаются мирные граждане. Сохранение жизней заставляет военных выбирать более долгий путь.