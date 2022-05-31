Почему операция на Украине идёт так долго Первостепенная задача для армии не поменялась: нужно освободить города от нацистов, вернуть им мир и сберечь жизнь как можно большего числа людей. Как среди наших военных, так и среди гражданских. 32698 32698 Фото © ТАСС / Александр Гармаев

Как Российская армия продвигается по Украине

30 мая бывший командир ВДВ Георгий Шпак назвал главную проблему, с которой российские военные сталкиваются в ходе спецоперации. По его словам, это города.

Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке. Солдаты ВСУ занимают верхние этажи высотных зданий, а внизу они держат гражданское население, прикрываются им Георгий Шпак Экс-командующий ВДВ

Также, по словам Георгия Шпака, в ходе спецоперации украинские военные превращают промышленные предприятия, как это было с "Азовсталью" , в настоящие оборонительные крепости. Осада таких объектов отнимает много времени и сил. По словам Шпака, для решения этой проблемы Армия России использует метод городского боя времён Великой Отечественной.

Действуем мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии. Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно, а городов на пути наших войск будет ещё много, поэтому эта работа надолго Георгий Шпак Экс-командующий ВДВ

Ранее, 24 мая, секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Москва при выполнении задач специальной военной операции на Украине не гонится за сроками. Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с "Лайфом" отметил, что Российская армия действует в русле исторически сложившейся концепции взятия городов, другое дело, что есть нюансы, которые способствуют успеху таких операций, и есть факторы, замедляющие ход наступления.

Во-первых, мы всегда умели штурмовать города. В Северодонецке они (ВСУ. — Прим. Лайфа) уже быстро сдались. Что касается взятия городов — делаем так же, как умели наши предки, как брали в 1945-м Берлин. Всё то же самое. Методы те же, только возможностей больше. Но в отличие от той поры у нас есть дополнительные ограничения, связанные с минимизацией потерь мирного населения, политическими соображениями, постоянными гуманитарными коридорами, когда прекращаются боевые действия Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

По словам эксперта, Россия идёт правильным путём и сводит потери к минимуму, к тому же ВС РФ используют ограниченный состав сил.

Для понимания: в операции задействовано примерно 10% от общей численности Вооружённых сил. Поэтому — да, всё делают аккуратненько, без потерь. Проблема (взятие городов. — Прим. Лайфа) настолько очевидна, что это как дважды два равняется четыре. И это, естественно, несколько замедляет ход спецоперации Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

О задачах "Операции Z" 29 мая напомнил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил , что Россия на Украине защищает людей, а также русский язык, подвергшийся прямой дискриминации и агрессии со стороны режимов на Украине при экс-президенте Петре Порошенко и при президенте Владимире Зеленском.

Справка для денацификации

В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил , что только за прошедшие сутки из Донбасса и других регионов Украины, где сейчас неспокойно, было эвакуировано в Россию 20 тысяч человек. Всего с начала спецоперации — 1 522 261 человек, из них 250 130 детей.

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В тех городах, которые сейчас под контролем российских военных, обеспечена безопасность мирного населения. 24 марта ВС РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской области, плюс город Балаклея в Харьковской области, население которого составляет 27 637 человек. Также в безопасности Мелитополь, это 153 112 человек, Бердянск — 110 455 человек, Васильевка — ещё 12 917 человек, город Энергодар, в котором проживает 52 887 человек. Восстанавливается мирная жизнь в Мариуполе. 28 мая в Министерстве обороны сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман, в котором проживает 20 469 человек. В этот же день стало известно о взятии под контроль Северодонецка, а там, по данным на 2021 год, проживает 103 479 человек. По состоянию на 29 мая в городе разминировано 70% жилого сектора. Это ещё один фактор в пользу безопасности.

Как проходит спецоперация на Украине сегодня?

В ходе спецоперации под контроль России перешёл город Херсон, население которого, по данным 2021 года, составляет 289 000 человек. Полным ходом здесь восстанавливается мирная жизнь. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал период пребывания региона под властью Киева оккупацией.

По сообщению американского Института изучения войны, российские военные сформировали в Херсоне глубокую, хорошо эшелонированную оборону, которая позволит пресечь любые контратаки ВСУ. Как показывает практика, проблема удара исподтишка остаётся актуальной.

Фото © John Moore / Getty Images

Так, 30 мая стало известно об обстреле Северодонецка украинскими силовиками. В настоящий момент российские военные делают всё, чтобы обезопасить мирных жителей. Подход украинских военных к ведению боевых действий в корне отличается от подхода ВС РФ, поскольку Россия по максимуму старается сохранить жизнь и здоровье гражданских, а ВСУ снова и снова вовлекают их в конфликт.

Противник не хочет воевать за населёнными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей Иван Филипоненко Официальный представитель Народной милиции ЛНР

Почему спецоперация на Украине длится так долго?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 мая также говорил о сознательном замедлении спецоперации, отмечая, что так создаются условия для эвакуации жителей окружённых населённых пунктов. При этом, если судить по последним сводкам с фронта, Российская армия успешно наступает по нескольким направлениям. То есть ВСУ прикрываются "живым щитом" (и это пресекается нашими военными), но им это никак не помогает: мотивация личного состава падает на глазах. Об этом можно судить и по ситуации с Северодонецком, где всё чаще солдаты отказываются выполнять приказы командования, кидающего их с автоматами на танки. Сдают свои позиции подразделения ВСУ, которые считались элитными. Это 115-я бригада территориальной обороны, пожаловавшаяся на отсутствие тяжёлой техники, которая бы их прикрывала, а также грамотного руководства.

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71-я егерская бригада сетовала, что не может эффективно воевать с самого начала спецоперации. Бойцы 57-й бригады ВСУ ещё в начале мая попали в "огневой мешок" на северо-западе. К числу сдавших позиции относятся также 36-я бригада морской пехоты ВСУ, 93-я отдельная механизированная бригада и другие подразделения. Потери ВСУ, по некоторым данным, составляют до 500 человек в день — убитыми, ранеными, взятыми в плен.

На контрасте с украинскими военными ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи при минимальных потерях. Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко аргументировал обоснованность тактики замедления.

Что касается самого хода операции. Я сейчас слышу вопросы: можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями Владимир Путин Президент Российской Федерации

Он подчеркнул, что наша армия, чтобы минимизировать потери, будет и дальше действовать "ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом Вооружённых сил России".

Когда закончится спецоперация на Украине: прогнозы экспертов

По словам военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, сейчас российские военные обеспечивают себе успех сразу на нескольких стратегических направлениях. При таком развитии событий спецоперация не должна сильно затянуться.

В Мариуполе пришлось повозиться, но у них там были собраны серьёзные силы. Однако мы его взяли, и это весомый удар по боевому духу ВСУ. Северодонецк — это вообще крупнейшая победа, которая сильно деморализовала противника. Это, кстати, говорит о том, что боевые действия ведутся успешно и группировка на Донецкой дуге планомерно уничтожается. Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Группировка противника рассечена, лишена снабжения, попадает в котлы. У ВСУ, по мнению Сивкова, скоро не останется других вариантов, кроме как сдаться. А дальше, на западе, от ВСУ не ожидают особого сопротивления, поскольку все наиболее боеспособные части были переброшены в Донбасс перед запланированным мартовским наступлением на ДНР и ЛНР.

По прогнозу военного эксперта Алексея Леонкова, такие крупные города, как Славянск и Краматорск, не должны долго сопротивляться и также будут взяты под контроль ВС РФ.

Вероятно, там также будет применена показавшая свою эффективность тактика малых котлов. Далее просто перережем им снабжение — и они либо сдадутся, либо будут уничтожены Алексей Леонков Военный эксперт

Прогнозы ряда экспертов сводятся к тому, что, хоть никто не ставит жёстких сроков окончания СВО, развязка всей этой истории, при нынешнем темпе, не за горами. Гораздо больше времени может отнять денацификация, то есть искоренение нацистской идеологии по аналогии с тем, как РККА после окончания ВОВ отлавливала бандеровцев по всей стране вплоть до 50-х годов прошлого века.

Фото © John Moore / Getty Images Когда сдадутся части ВСУ в Краматорске и Славянске? 0 Через пару недель после окружения Через неделю после окружения Продержатся месяц Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков