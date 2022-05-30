Почему разгром ВСУ в Северодонецке становится началом конца для Украины Контроль над городом даёт Российской армии возможность готовить наступление дальше. Армии Украины отступать некуда, и вариантов для благополучного исхода практически нет. 81179 81179 Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images

Северодонецк — это "Мариуполь сегодня"

29 мая, по сообщению пресс-службы НМ ЛНР, силы ЛНР предложили националистам ВСУ, заблокированным под Северодонецком объединенной коалицией ВС РФ с ополчением ДНР и ЛНР, добровольно сложить оружие.

"С помощью артиллерийской установки доставили агитационные снаряды с листовками, в которых прописан порядок выхода из зоны боевых действий без оружия", — рассказал военнослужащий НМ ЛНР Федор Сергеев.

25 марта, по сообщению Генштаба РФ, подразделениями НМ ЛНР было взято под контроль 93% территории республики . Отмечалось, что ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску. 6 мая мэр города Александр Стрюк сообщил, что Северодонецк фактически окружён. 12 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что внутри этих городов оборудованы защищённые опорные пункты.

"По той информации, которая у нас есть, противник подготовил в городах Лисичанске и Северодонецке достаточно серьёзные опорные пункты". По его словам, украинские военные продолжили практику использования мирного населения в качестве живого щита. Однако уже к 15 мая союзные силы НМ ЛНР взяли под контроль посёлок Тошковское к югу от Северодонецка и продолжили наступление. К этому моменту, по мнению ряда военных экспертов, крупный узел обороны ВСУ на данном направлении оказался под угрозой окружения. И для того, чтобы обороняться, у украинских военных есть только "живая сила", и рядовой состав отказывается идти на верную гибель — без огневой поддержки и вменяемых задач.

Фото © Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

"Мы отказываемся выполнять боевые задачи в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты позади, а именно — тяжёлой техники, которая прикрывала бы нас, и надлежащего руководства", — зачитал на камеру один из военных.

Карта боевых действий на Украине: Окружение ВСУ в Северодонецке

23 мая в своём интервью британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что российские военные очень серьёзно подходят к этой операции. Ключом к успеху он назвал реку Северский Донец, на левом берегу которой стоит город. Российская армия, несмотря на сложность задачи, форсировала её в нескольких местах и успешно оттеснила силы ВСУ на юг, попутно уничтожив самые боеспособные подразделения украинской армии из оперативного командования "Север".

В эти же дни союзные силы ВС РФ и НМ ЛНР вместе с НМ ДНР полностью зачистили город Рубежное и село Воеводовку и вышли к окраинам Северодонецка. Дальше всё развивалось стремительно. 25 мая стало известно, что российские военные вместе с союзниками вошли в Лисичанск и "почти вошли в Северодонецк". Таким образом, фактически Северодонецко-Лисичанская агломерация вышла из-под контроля ВСУ.

В тот же день Майкл Кларк в интервью телеканалу Sky News предрёк полное окружение Северодонецка в ближайшие 24–48 часов, подчеркнув, что российские военные грамотно окружили город:

"Их северные и южные клещи к западу от города находятся на расстоянии 10–12 миль друг от друга", — отметил Кларк.

"Терминаторы" в Донбассе: уникальные кадры

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин БМПТ "Терминатор"

18 мая также стало известно, что российские военные начали применять на этом направлении БМПТ "Терминатор", которые вместе с танковыми взводами участвуют в наступлении на украинские позиции. Этот фактор, как и грамотный и умелый подход российских военных к формированию котлов и взятию городов, сыграл большую роль в успехе операции по окружению Северодонецка.

27 мая в сеть попали фотоснимки, на которых видно, как отделение БМПТ "Терминатор" прикрывает танки, ведущие огонь по позициям украинских военных с занимаемой высоты. Известно, что "Терминатор" способен подавлять вражескую пехоту, вооружённую стрелковым оружием, гранатомётами и противотанковыми комплексами типа "Джавелин". Он оснащён двумя 30-мм пушками и противотанковым вооружением.

Потери ВСУ в Северодонецке на сегодняшний день

Фото © Anadolu Agency via Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что в результате северодонецкой операции самые боеспособные части оперативного командования "Север" оказались блокированы между ВС РФ и силами ДНР и ЛНР с нескольких направлений.

Северодонецк взят. Понятно, что там ещё будет идти зачистка, кто-то будет укрываться, но город уже взяли. Группировка "Северодонецк-Лисичанск" окончательно рассечена. Это крупнейшая победа, которая сильно деморализует противника. Это, кстати, говорит о том, что боевые действия ведутся успешно и группировка на Донецкой дуге планомерно уничтожается Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Группа ВСУ "Север", много лет отвечавшая за удары по Донецку и Луганску, потеряла самые боеспособные подразделения и значительное количество техники. В окружении оказались части 15-го полка Нацгвардии, 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ им. Петра Калнышевского, 4-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ им. сержанта Михальчука (в/ч 3018), а также бойцы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Перед взятием Северодонецка численность этой группировки оценивалась примерно в 17 тыс. человек.

Отказ украинских военных от боевых действий под Северодонецком

Фото © Anadolu Agency via Getty Images / Diego Herrera Carcedo Украинские военные укрываются от обстрелов на передовой в Донбассе

В Интернете можно найти видео с вэсэушниками одного из подразделений, которые отказываются идти в бой, потому что командование не обеспечило их прикрытием:

"С чем наступать? Где обеспечение, где поддержка?", — кричит один из военных командирам и не получает на это ответа. Также кто-то из солдат отмечает, что микрорайон на севере Северодонецка Щедрищево ВСУ сдали ещё 14 мая.

К "батальонопаду", как успели окрестить массовый отказ вэсэушников воевать, присоединились также военные из 71-й егерской бригады ВСУ:

"С автоматами стоим против пушек, "Градов", миномётов. Никто нам не помогает, у нас нет ни оружия толкового, ничего нет. Как мы можем воевать за страну, которой всё равно на нас?", — недоумевают военные.

Почему Северодонецк важен для России

По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, группировка ВСУ рассыпается на части, даже лучшие из лучших деморализованы и лишены мотивации воевать.

Конкретно северодонецкая группировка оценивалась приблизительно в 2–3 тысячи человек состава, в Лисичанске — 4–6 тысяч. Но дело даже не в этом: в соседних районах находится несколько десятков тысяч человек. Теперь они деморализованы и находятся под угрозой уничтожения Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

По словам эксперта, обеспечить оборону и выживание у остатков группировки уже не получится.

Они отрезаны от всего, надежд особых нет. И, конечно, всё получается быстрее, чем с Мариуполем, где все были ангажированы, они все были уверены, что их спасут. А эти (северодонецкие. — Прим. Лайфа) видят пример, что их никто спасать не собирается, поэтому они не так сильно сопротивляются Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Куда продвинулись российские войска на Украине

Перспективы на северодонецко-лисичанском направлении у ВСУ, по словам военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, невесёлые. По сути, Северодонецк — стартовая позиция для окружения Славянска и Краматорска и дальнейшего продвижения ВС РФ.

Их здесь (В Северодонецке и Лисичанске. — Прим. Лайфа) добьют, а дальше, на западе, у них уже не будет таких сил, какого-то серьёзного отпора не дадут. По сути, будут окружать города, и, поскольку там нет серьезных фортификационных сооружений, отрезанные от остального мира, они будут быстренько сдаваться Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Командование ВСУ, по словам военного эксперта Константина Сивкова, продолжает совершать ошибку за ошибкой и бросает на верную гибель не только лучшие свои подразделения, но и необученных бойцов, набранных с улицы, не обеспечив их нужным количеством боеприпасов и огневой поддержкой. Практика устрашения работает против самих украинских командиров. Всё больше военных Украины понимают, что воевать нет смысла, и главное, — что командованию наплевать на их жизни. Примечательно, что воевать отказываются не только кадровые военные, но и так называемые военные формирования. О своём отказе от боевых действий заявили командиры 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс – Украина". Причины уже известны: гибель значительного количества военных, дефицит оружия и вменяемых приказов.

Куда будет наступать Российская армия после Северодонецка? 0 Славянск – Краматорск Чернигов – Киев Ивано-Франковск – Львов

Авторы Сергей Андреев