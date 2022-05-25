Какие потери несут ВСУ в Донбассе на самом деле Оглавление Зеленский оценил, кто сильнее: Россия или Украина Потери Украины на сегодня и моральный дух ВСУ Военная помощь Украине Пока руководство Украины раздаёт интервью, в которых хвалится военной помощью, украинские солдаты отказываются воевать и записывают обращения, в которых называют приказы командования невыполнимыми. 113494 113494 Солдаты территориальной обороны Украины. Обложка © Getty Images / John Moore

Зеленский оценил, кто сильнее: Россия или Украина

21 мая, накануне третьей годовщины своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью, в котором заявил , что ВСУ якобы "сломали хребет" одной из сильнейших армий мира, намекая на ВС России. В это же время 25 тысяч украинцев всего за три дня подписали петицию против запрета выезда военнообязанных мужчин, который был введён с начала спецоперации. Президент Украины петицию раскритиковал, отметив, что он не понимает, кому эта петиция адресована — ему лично или "родителям тех воинов, которые потеряли своих родных, потому что ценой своих жизней защищали Украину".

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA

Зеленский добавил, что "в день украинская армия на восточном фронте теряет до 100 человек." По мнению военных экспертов, такие потери могут быть ощутимы для европейской армии, серьёзный дефицит личного состава уже ощущают украинские артиллеристы, связисты и особенно пехота. По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, мотострелковые и танковые части ВСУ в Донбассе, особенно в направлении Светлодарской дуги, где идут наиболее ожесточённые бои, балансируют на грани коллапса боеспособности и сдачи в плен.

По моим оценкам, потери украинской стороной занижаются минимум в пять раз. В день ориентировочно выводится из строя до 400–500 человек. Убитыми, пленными и ранеными. Сколько мы ведём боевые действия? Три месяца почти. У них там точно всё истощено Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Пополнять украинскую армию свежими силами не получается, так как местное население противится и негодует против мобилизации гражданских на непонятную войну. По Сети расходятся видео , на которых сотрудники военкоматов отлавливают украинских мужчин прямо возле продуктового магазина в Харькове и вручают им повестки, в Ивано-Франковске мужчинам выдают повестки на заправке.

— Тот, кто заправляется, получает повестки, — комментирует получивший такую весточку парень, просто заехавший на АЗС.

Ещё одним поводом для отказа от боевых действий на стороне Украины стало решение однопартийцев Зеленского. 24 мая депутат Верховной рады и член партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая предложила разрешить офицерам ВСУ убийство дезертиров. Дезертирами смогут называть кого угодно, в том числе тех военных, кто отказывается выполнять нелогичные и несамостоятельные распоряжения командования, инспирированные западными консультантами.

Потери Украины на сегодня и моральный дух ВСУ

По оценке бывшего командира подразделения 20-й бронетанковой бригады Великобритании, майора в отставке Майкла Чедвика, "украинская армия теряет до половины батальона в день, а в плохие дни, когда российская артиллерия сохраняет высокую активность, эти потери могут достигать полного батальона в день и выше и могут переваливать за 600 человек в день".

Большинство западных армий, которые значительно меньше по размерам, при такой интенсивности будут истощены примерно за 2–3 недели. Насколько я могу судить, безвозвратные потери ВСУ давно перевалили за отметку в 50 тысяч человек, запас прочности — на исходе Майкл Чедвик Бывший командир подразделения 20-й бронетанковой бригады

Зарубежные оценки коррелируют и с информацией, которая доносится со стороны ВСУ. 4-я, 5-я и 6-я роты 14-й бригады ВСУ записали обращение к командованию, в котором сказали прямо об ужасном морально-психологическом состоянии личного состава в связи с большим количеством "200-х и 300-х" (убитых и раненых. — Прим. Лайфа). Бойцы взывают о помощи и говорят, что командование перед ними ставит непосильные задачи, для выполнения которых уже нет ни техники, ни необходимого количества оружия. Украинские военные отказываются идти в бой и умирать непонятно за что, если сложившаяся на фронте ситуация не изменится в корне. Таких видеообращений появляется всё больше и больше, в то время как Киев продолжает бросать солдат с автоматами на российские танки, фактически уничтожая собственную армию.

Фото © Getty Images / John Moore

Одно за другим под Марьинкой и Авдеевкой создаются локальные окружения. В каждом из них сосредоточены сравнительно небольшие группировки противника — по три-восемь тысяч человек. Но таких окружений появляется всё больше и больше, и это сильно влияет на моральное состояние украинской армии. Вырваться малым числом из огневых мешков, расставленных Российской армией, ВСУ становится всё труднее.

По мнению Майкла Чедвика, ВСУ и страны Запада недооценили боевой потенциал Армии России.

Внезапно оказалось, что у Русской армии есть все средства для ведения современной войны. Дроны, высокоточная артиллерия, крылатые ракеты, авиация. Все ждали, что случится классический танковый прорыв, но русские разыграли более драматичный для ВСУ сценарий. Российская армия быстро учится и делает выводы из ошибок, у неё есть "ядро" из грамотных офицеров и элитные подразделения, которые действуют в тылу противника Майкл Чедвик Бывший командир подразделения 20-й бронетанковой бригады Великобритании

Чедвик добавил, что основным средством ведения боя по-прежнему осталась артиллерия, но при этом "любой полевой командир ВСУ должен быть готов, потому что русские атакуют его десятком батарей, с трёх сторон, с темпом стрельбы "снаряд в секунду". Как выглядит на этом фоне активность украинской армии? Практически никак, её эффективность в отдельных случаях близка к нулю".

Военная помощь Украине

Одним из самых больших разочарований для ВСУ стали 155-миллиметровые гаубицы М777, которые прислали на Украину Соединённые Штаты Америки. Без цифровой системы управления огнём и активно-реактивных снарядов Excalibur гаубицы оказались практически бесполезны: отсутствие полезной электроники замедлило темп стрельбы примерно в пять раз. Расхлябанность ВСУ и недоработки зарубежных кураторов привели к тому, что 23 мая появилось видео, на котором российская батарея самоходок "Гиацинт-С" уничтожает украинское подразделение гаубиц М777 .

Другое вооружение до украинских подразделений на поле боя не доходит. В отсутствии поставок современного вооружения командование ВСУ обвиняли такие подразделения, как 115-я бригада ВСУ, 93-я отдельная механизированная бригада, а также военные 71-й егерской бригады.

Зарубежные военные отмечают, что ВСУ давно прошли пик боеспособности и их перспектива сражаться в полную силу тает на глазах. В это же время ВС РФ проводят спецоперацию на Украине армией мирного времени: бьются с противником, зачастую превосходящим численно в три-пять раз, но при этом всё равно продвигаются вперёд.

Фото © Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket Какая, на ваш взгляд, проблема Украины мешает ВСУ нормально воевать? 0 Низкий моральный дух Плохое вооружение Коррупция и воровство Лень и низкий уровень подготовки

Авторы Евгений Жуков