5 нелепых фейков о том, как Украина "спасала" полк "Азов" в Мариуполе Украина активно включилась в информационную войну вокруг сдачи "Азова" в плен. Созданием фейков Киев пытается набрать политические очки, однако правда прорывается наружу самым неудобным образом. 20684 20684 Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Фейк № 1: не сдача в плен "Азова" в Мариуполе, а эвакуация

По данным Минобороны РФ на 19 мая, за прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик "Азова". Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в их числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке. В это же время Киев продолжает создавать фейки, переворачивая всё с ног на голову. При том что все опровержения дезинформации зафиксированы и доступны всем.

Несмотря на то что боевики сдались в плен перед телекамерами и в присутствии свидетелей , Киев, а с его подачи и западные СМИ называют происходящее "эвакуацией", а не позорной сдачей в плен.

Вот как об этом пишет британский еженедельник The Times: "Сотни украинских солдат были эвакуированы со сталелитейного завода в Мариуполе, где они находились в ловушке почти 12 недель". Сообщения большинства зарубежных изданий, включая публикации The New York Times , лишь вариации на тему. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ещё 17 мая прокомментировал эту версию , попеняв журналистам за искажение фактов.

"Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались без условий", — сказал он. На самом деле всё происходящее — это именно плен, а не эвакуация. Даже влиятельные международные посредники, в их числе Международный комитет Красного Креста, называют азовцев не эвакуированными или спасёнными, а военнопленными.

Фото © Leon Klein / Anadolu Agency via Getty Images

И это соответствует действительности. Изначально в ходе переговоров речь шла о сдаче боевиков в плен и никаких двусмысленностей не звучало. Эвакуация подразумевает вывоз раненых в тыл на территорию Украины, а националисты "Азова" находятся на подконтрольных ВС РФ и силам ДНР территориях в ожидании следственных мероприятий. Кстати, поэтому ещё не все боевики вышли с территории комбината , среди них, в частности, находятся командиры, и они понимают, что им ещё предстоит отвечать за свои поступки. Не исключено, что они сейчас пытаются уничтожить улики — следы пребывания "Азова" на территории комбината. Вряд ли можно представить себе человека, который бы стремился избежать обычной эвакуации.

Фейк № 2: сдачей в плен "Азовстали" руководят Зеленский и ООН

Согласно другому опусу пропагандистов с Банковой, всё было организовано украинскими спецслужбами. 18 мая было обнародовано заявление президента Украины Владимира Зеленского. "Эвакуационная миссия продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены самые влиятельные международные посредники", — сказал Зеленский.

По его словам, к "эвакуации" боевиков были привлечены представители ООН и Международного Красного Креста.

В тот же день представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлением, что его организация не участвовала в этом, а лишь высказала пожелание, что с задержанными военными нужно обращаться в соответствии с нормами международного права. Что касается Киева, он давно бросил на произвол судьбы своих "защитников". Из "Азова" хотели сделать героически погибших за идею мучеников, ведь в качестве мёртвых — от пули или от голода — они были нужнее режиму.

Такую точку зрения, в частности, высказал недавно депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. В перспективе "Азов" — это бомба замедленного действия для режима Зеленского, ведь они дадут показания об особенностях карательных действий АТО, а после неё — ООС в Донбассе начиная с 2014 года.

К тому же "Азов" — это не просто нацбат, а символ, который может быть использован в информационной войне. И, по мнению военных психологов, информация о нём может серьёзно повлиять на боевой дух других украинских воинских частей. Мёртвых азовцев можно было подать как героев, на которых стоит равняться. "Азов", вышедший с белыми флагами, совсем другая история.

Фейк № 3: операцию на "Азовстали" в Мариуполе готовили украинские военные

Но теперь, раз азовцы выжили, Киеву приходится переигрывать карты. На самом деле украинские военные непричастны к так называемой эвакуации. Однако миф, тиражируемый руководством, спикерами Минобороны Украины и ангажированными политологами, несмотря на очевидность фактов, подхватили даже такие авторитетные издания, как CNN.

Только спрятать в дальний угол тот факт, что к сдаче азовцев и военных ВСУ в плен вынудила российская сторона без участия каких-либо посредников, оказалось невозможно. Это с нашими военными 16 мая из "Азовстали" на связь вышли 10 парламентёров "Азова", чтобы договориться о сдаче, и это российские военные организовали сдачу 1730 боевиков на территории комбината. Это Российская армия разоружила их и организовала доставку в подконтрольные пункты. К слову, раненых сразу же доставили в стационары в соответствии с Женевской конвенцией.

Выход с "Азовстали" и сдача в плен украинских военнослужащих стали результатом нашей спецоперации. Абсолютно. Это комбинированная операция — военная и специальная. Работа велась в том числе и агентурным способом. Никто с украинской стороны этими процессами не управлял и не управляет Александр Ходаковский Командир батальона "Восток" ДНР

Фейк № 4: никакой эвакуации на Украину "Азова" не будет

В параллельной реальности Зеленского, где плен — это "эвакуация", а провал — это "военная спецоперация", азовцев ждут обмен и дальнейший extraction — "процедура вывода военных и гражданских лиц с зоны ведения боевой деятельности". Это слово стало невероятно популярным в последнее время, а запущено с подачи морпеха Сергея Волынского, проводившего параллели с Дюнкеркской операцией 1940 года, когда морем эвакуировали английских, французских и бельгийских военных, блокированных возле города Дюнкерк.

Но для военных преступников не существует такой процедуры, они подлежат суду. Ни обмена, ни "экстракшен" азовцы в нормальной реальности не заслужили. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, пленных проверят на причастность к военным преступлениям, виновные будут наказаны. Произвол исключён.

Это прерогатива следственных органов, которые будут производить дознание. Узнаем заодно и подробности их деятельности в последние месяцы, а также истинных заказчиков Алексей Леонков военный эксперт

Фейк № 5: лечение пленных азовцев — это требование украинской стороны

Если верить сообщениям Киева, всех боевиков отправили в больницы потому, что такое условие поставила украинская сторона. Однако Киев не в том положении, чтобы ставить российским военным условия. По сути, Зеленский раздувает факты и присваивает себе заслуги ВС РФ, чтобы набрать очков в глазах как граждан Украины и мирового сообщества, так и в глазах националистов. Глава ДНР Денис Пушилин высказался вполне определённо: "Я знаю, есть разные мнения, эмоции, но если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал".

Денис Пушилин. Фото © Alexander Usenko / Anadolu Agency via Getty Images

В больницы боевиков "Азова" действительно отправляют, но только тех, кто нуждается в медицинской помощи, и это пока, по данным Минобороны, 80 человек. Это добрая воля России, а не результаты какой-то мифической договорённости с Зеленским. После выздоровления боевики отправятся в СИЗО, где продолжат давать показания. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, это всё исходя не только и не столько из гуманных соображений, хотя всё делается в соответствии с буквой Женевской конвенции, сколько по той причине, что военные преступники нужны следствию: "Они должны быть здоровыми для того, чтобы предстать перед судом ДНР и ЛНР, где совершали преступления".

Так что сдача "Азова" в плен под контролем президента Украины и киевских силовиков имела место только в Интернете и воспалённом воображении. Как ни в чём не бывало 19 мая, пока азовцы и вэсэушники массово сдаются в плен, Зеленский отмечает День вышиванки и выкладывает об этом видео.

Похоже, на Банковой уже готовы к тому, что их фейк о сдаче "Азовстали" провалится: в западных СМИ уже начинает появляться слово "плен", а Киев нашёл нового "козла отпущения", ответственного за поражение "Азова". Всю вину за провал нацбата повесят на основателя "Азова" Андрея Билецкого.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо Почему "Азов" был разбит в Мариуполе? 0 Боевой дух был на нуле Подвела тактика Невнятное командование Своя версия в комментарии

Авторы Евгений Жуков