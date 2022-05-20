5 нелепых фейков о том, как Украина "спасала" полк "Азов" в Мариуполе
Украина активно включилась в информационную войну вокруг сдачи "Азова" в плен. Созданием фейков Киев пытается набрать политические очки, однако правда прорывается наружу самым неудобным образом.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Фейк № 1: не сдача в плен "Азова" в Мариуполе, а эвакуация
По данным Минобороны РФ на 19 мая, за прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик "Азова". Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в их числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке. В это же время Киев продолжает создавать фейки, переворачивая всё с ног на голову. При том что все опровержения дезинформации зафиксированы и доступны всем.
Несмотря на то что боевики сдались в плен перед телекамерами и в присутствии свидетелей, Киев, а с его подачи и западные СМИ называют происходящее "эвакуацией", а не позорной сдачей в плен.
Вот как об этом пишет британский еженедельник The Times: "Сотни украинских солдат были эвакуированы со сталелитейного завода в Мариуполе, где они находились в ловушке почти 12 недель". Сообщения большинства зарубежных изданий, включая публикации The New York Times, лишь вариации на тему. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ещё 17 мая прокомментировал эту версию, попеняв журналистам за искажение фактов.
"Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались без условий", — сказал он. На самом деле всё происходящее — это именно плен, а не эвакуация. Даже влиятельные международные посредники, в их числе Международный комитет Красного Креста, называют азовцев не эвакуированными или спасёнными, а военнопленными.
Фото © Leon Klein / Anadolu Agency via Getty Images
И это соответствует действительности. Изначально в ходе переговоров речь шла о сдаче боевиков в плен и никаких двусмысленностей не звучало. Эвакуация подразумевает вывоз раненых в тыл на территорию Украины, а националисты "Азова" находятся на подконтрольных ВС РФ и силам ДНР территориях в ожидании следственных мероприятий. Кстати, поэтому ещё не все боевики вышли с территории комбината, среди них, в частности, находятся командиры, и они понимают, что им ещё предстоит отвечать за свои поступки. Не исключено, что они сейчас пытаются уничтожить улики — следы пребывания "Азова" на территории комбината. Вряд ли можно представить себе человека, который бы стремился избежать обычной эвакуации.
Фейк № 2: сдачей в плен "Азовстали" руководят Зеленский и ООН
Согласно другому опусу пропагандистов с Банковой, всё было организовано украинскими спецслужбами. 18 мая было обнародовано заявление президента Украины Владимира Зеленского. "Эвакуационная миссия продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены самые влиятельные международные посредники", — сказал Зеленский.
По его словам, к "эвакуации" боевиков были привлечены представители ООН и Международного Красного Креста.
В тот же день представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлением, что его организация не участвовала в этом, а лишь высказала пожелание, что с задержанными военными нужно обращаться в соответствии с нормами международного права. Что касается Киева, он давно бросил на произвол судьбы своих "защитников". Из "Азова" хотели сделать героически погибших за идею мучеников, ведь в качестве мёртвых — от пули или от голода — они были нужнее режиму.
Такую точку зрения, в частности, высказал недавно депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. В перспективе "Азов" — это бомба замедленного действия для режима Зеленского, ведь они дадут показания об особенностях карательных действий АТО, а после неё — ООС в Донбассе начиная с 2014 года.
К тому же "Азов" — это не просто нацбат, а символ, который может быть использован в информационной войне. И, по мнению военных психологов, информация о нём может серьёзно повлиять на боевой дух других украинских воинских частей. Мёртвых азовцев можно было подать как героев, на которых стоит равняться. "Азов", вышедший с белыми флагами, совсем другая история.
Фейк № 3: операцию на "Азовстали" в Мариуполе готовили украинские военные
Но теперь, раз азовцы выжили, Киеву приходится переигрывать карты. На самом деле украинские военные непричастны к так называемой эвакуации. Однако миф, тиражируемый руководством, спикерами Минобороны Украины и ангажированными политологами, несмотря на очевидность фактов, подхватили даже такие авторитетные издания, как CNN.
Только спрятать в дальний угол тот факт, что к сдаче азовцев и военных ВСУ в плен вынудила российская сторона без участия каких-либо посредников, оказалось невозможно. Это с нашими военными 16 мая из "Азовстали" на связь вышли 10 парламентёров "Азова", чтобы договориться о сдаче, и это российские военные организовали сдачу 1730 боевиков на территории комбината. Это Российская армия разоружила их и организовала доставку в подконтрольные пункты. К слову, раненых сразу же доставили в стационары в соответствии с Женевской конвенцией.
Выход с "Азовстали" и сдача в плен украинских военнослужащих стали результатом нашей спецоперации. Абсолютно. Это комбинированная операция — военная и специальная. Работа велась в том числе и агентурным способом. Никто с украинской стороны этими процессами не управлял и не управляет
Фейк № 4: никакой эвакуации на Украину "Азова" не будет
В параллельной реальности Зеленского, где плен — это "эвакуация", а провал — это "военная спецоперация", азовцев ждут обмен и дальнейший extraction — "процедура вывода военных и гражданских лиц с зоны ведения боевой деятельности". Это слово стало невероятно популярным в последнее время, а запущено с подачи морпеха Сергея Волынского, проводившего параллели с Дюнкеркской операцией 1940 года, когда морем эвакуировали английских, французских и бельгийских военных, блокированных возле города Дюнкерк.
Но для военных преступников не существует такой процедуры, они подлежат суду. Ни обмена, ни "экстракшен" азовцы в нормальной реальности не заслужили. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, пленных проверят на причастность к военным преступлениям, виновные будут наказаны. Произвол исключён.
Это прерогатива следственных органов, которые будут производить дознание. Узнаем заодно и подробности их деятельности в последние месяцы, а также истинных заказчиков
Фейк № 5: лечение пленных азовцев — это требование украинской стороны
Если верить сообщениям Киева, всех боевиков отправили в больницы потому, что такое условие поставила украинская сторона. Однако Киев не в том положении, чтобы ставить российским военным условия. По сути, Зеленский раздувает факты и присваивает себе заслуги ВС РФ, чтобы набрать очков в глазах как граждан Украины и мирового сообщества, так и в глазах националистов. Глава ДНР Денис Пушилин высказался вполне определённо: "Я знаю, есть разные мнения, эмоции, но если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал".
Денис Пушилин. Фото © Alexander Usenko / Anadolu Agency via Getty Images
В больницы боевиков "Азова" действительно отправляют, но только тех, кто нуждается в медицинской помощи, и это пока, по данным Минобороны, 80 человек. Это добрая воля России, а не результаты какой-то мифической договорённости с Зеленским. После выздоровления боевики отправятся в СИЗО, где продолжат давать показания. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, это всё исходя не только и не столько из гуманных соображений, хотя всё делается в соответствии с буквой Женевской конвенции, сколько по той причине, что военные преступники нужны следствию: "Они должны быть здоровыми для того, чтобы предстать перед судом ДНР и ЛНР, где совершали преступления".
Так что сдача "Азова" в плен под контролем президента Украины и киевских силовиков имела место только в Интернете и воспалённом воображении. Как ни в чём не бывало 19 мая, пока азовцы и вэсэушники массово сдаются в плен, Зеленский отмечает День вышиванки и выкладывает об этом видео.
Похоже, на Банковой уже готовы к тому, что их фейк о сдаче "Азовстали" провалится: в западных СМИ уже начинает появляться слово "плен", а Киев нашёл нового "козла отпущения", ответственного за поражение "Азова". Всю вину за провал нацбата повесят на основателя "Азова" Андрея Билецкого.
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