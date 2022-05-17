Зампостпреда в ООН Полянский указал, что боевики с "Азовстали" сдались без условий
Он с сарказмом ответил на публикацию американской газеты New York Times, поправив авторов статьи о событиях на металлургическом комбинате в Мариуполе.
Комментируя публикацию издания New York Times, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что боевики националистического батальона "Азов" с "Азовстали" сдались безоговорочно.
"Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались без условий", — написал он в своём "Твиттере", поправив авторов NYT, которые поведали, что "Украина закончила свою боевую миссию" в Мариуполе, а "эвакуация" бойцов свидетельствует о завершении боёв на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Как уже писал Лайф, утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышло 256 украинских военных.
ТАСС / АР / John Minchillo