Зампостпреда в ООН Полянский указал, что боевики с "Азовстали" сдались без условий

Он с сарказмом ответил на публикацию американской газеты New York Times, поправив авторов статьи о событиях на металлургическом комбинате в Мариуполе.

Комментируя публикацию издания New York Times, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что боевики националистического батальона "Азов" с "Азовстали" сдались безоговорочно.

"Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались без условий", — написал он в своём "Твиттере", поправив авторов NYT, которые поведали, что "Украина закончила свою боевую миссию" в Мариуполе, а "эвакуация" бойцов свидетельствует о завершении боёв на металлургическом комбинате "Азовсталь".