Штаб теробороны ДНР: С "Азовстали" сдались в плен 256 украинских военных

Среди вышедших с завода — 51 раненый, сейчас всем им оказывается медицинская помощь.

256 украинских военных и боевиков нацбатальонов сдались в плен, покинув территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.