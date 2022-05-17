Штаб теробороны ДНР: С "Азовстали" сдались в плен 256 украинских военных
Среди вышедших с завода — 51 раненый, сейчас всем им оказывается медицинская помощь.
256 украинских военных и боевиков нацбатальонов сдались в плен, покинув территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор.
ТАСС / Пётр Ковалёв