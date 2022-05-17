Песков рассказал о причастности "армии пиарщиков" к кровожадной инсценировке в Буче

В Кремле заявили, что против России развязана информационная война с потоками лжи, фейков и инсценировок, "порой настолько чудовищных, что человеческое сознание не может себе представить".

Киеву едва ли удалось бы столь "мастерски" сделать кровожадную инсценировку в Буче в одиночку. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

"Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли могли бы так профессионально работать. Там на них работает армия пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", — рассуждает представитель Кремля.

По словам Пескова, элементы этой информационной войны — это "потоки лжи, фейки и инсценировки, порой настолько чудовищные, что человеческое сознание не может себе представить".

Напомним, что украинская сторона обвинила Россию в массовых убийствах жителей города Бучи под Киевом, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.