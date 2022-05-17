В Германии признали, что страны Латинской Америки поддерживают "Операцию Z"
Так, например, на Кубе во время ежегодных первомайских торжеств были замечены люди с флагами РФ, поддерживающие российских военных.
В Латинской Америке относятся к российской спецоперации на Украине совсем не так, как во многих странах Запада. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.
По словам журналистов, Куба, Венесуэла и Никарагуа поддерживают действия официальной Москвы. Кроме того, на Кубе во время ежегодных первомайских торжеств были замечены люди с российскими флагами и символом Z в поддержку российской спецоперации. Ещё одна латиноамериканская страна — Аргентина — заявляет о двойных стандартах западных держав. Там, в частности, напомнили о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов.
"Оккупируя наши Мальвинские (так в Аргентине называют Фолклендские острова. — Прим. Лайфа) острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно", — цитирует телеканал слова вице-президента страны Кристины Киршнер.
Кроме того, как уточняет ZDF, один из кандидатов в президенты Бразилии Лула да Силва возложил ответственность за происходящее на территории Украины на президента страны Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что большинство стран не поддерживают США и их союзников по Украине. Чем больше государств продолжат не соглашаться с Западом, тем Вашингтону будет сложнее притворяться, что реакция на украинский кризис "является глобальным ответом", убеждён журналист Марк Блэклок.
ТАСС / Пётр Ковалёв