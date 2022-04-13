12 стран, граждане которых поддерживают Москву в военной операции на Украине Тотальная американская пропаганда действует не на всех. И это отражается на улицах: жители разных государств выходят, чтобы поддержать Россию. 145312 145312 Обложка © VK / ПАТРИОТЫ РОССИИ

Несмотря на нездоровую политику в отношении Российской Федерации, граждане многих стран выходят на акции, чтобы поддержать действия российского руководства и армии. Жители разных стран мира не только выходят на митинги и автопробеги, но и устраивают перформансы, а также рисуют граффити.

Армяне

Армения, которая входит в ОДКБ, поддерживает российских военнослужащих. Ереван прекрасно понимает, с чем они борются. Также армяне помнят, кто остановил кровопролитие в Нагорном Карабахе. Люди вышли на акцию с национальными флагами и буквой Z, что в некоторых европейских странах уже под запретом. Стоит отметить, что армяне не только поддерживают Россию на акциях, но и отправляют гуманитарную помощь в Донбасс и сами едут в качестве добровольцев.

Митинг в Ереване. Видео © t.me/swodki

Сербы

Особняком в Европе стоит Сербия. Её власти открыто говорят о поддержке России. К ним подключаются и местные жители. В разных городах Сербии проходят массовые акции, на которые люди выходят с флагами России, ДНР, а также с портретами президента России Путина.

Одна из первых акций в Белграде возле памятника императору Николаю II. Видео © t.me/swodki

Фанаты разных спортивных клубов тоже не скрывают симпатий к России. Болельщики клуба "Црвена звезда" регулярно разворачивают баннеры, которыми напоминают о братских отношениях с Россией. Не остаются в стороне и фанаты небольших клубов. Во время матча "Воеводина" – "Чукарички" болельщики "Воеводины" вывесили на трибунах российский флаг, а после провели акцию на улицах Нови-Сада.

Сербские фанаты в Нови-Саде. Видео © t.me/orly_rs

Высказывают поддержку России и боснийские сербы. 12 марта в столице Республики Сербской Баня-Луке прошла акция, где звучали русские народные песни и, конечно же, антиамериканские лозунги.

Митинг в поддержку России в Баня-Луке. Видео © t.me/vestniksrb

Стоит отметить, что боснийские сербы не только выходят на митинги — в городах появляются надписи с буквой Z, ставшей символом специальной операции.

Немцы

На акции выходят не только наши соотечественники, живущие в Германии, но и сами немцы, несогласные с атлантическим курсом страны. В Германии проходят автопробеги и митинги. Машины украшают флаги Германии, России и СССР.

Автопробег по улицам Берлина. Видео © t.me/RVvoenkor

7 апреля вандалы разрисовали антирусскими лозунгами памятники советским воинам в Трептов-парке. Жители Берлина пришли в памятное место, где провели свою мирную акцию. Интересно, что сторонники Украины устраивают перформансы с обливанием красной краской, вывешиванием антирусских лозунгов, а им в противовес выходят европейцы и русские, которые спокойно поют песни и говорят о недопущении дискриминации по национальному признаку.

Трептов-парк после акта вандализма. Фото © t.me/swodki

Французы

Пятая республика пытается сконцентрироваться на внутренних проблемах и президентских выборах. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон хочет выглядеть миротворцем и остановить российско-украинский конфликт, но пока ничего не получается.

Между тем в Марселе прошла акция в поддержку России. 23 марта активисты развернули флаги Российской империи, СССР, Франции и, конечно же, современный российский триколор. Несколько десятков человек напомнили о кровавом следе, тянущемся за НАТО, а также русофобской политике западных стран.

Акция вблизи российского консульства в Марселе. Фото © t.me/zarussia_1

Итальянцы

На Апеннинском полуострове тоже есть друзья России. Международный союз антифашистов провёл в Италии акцию, где напомнили об истинном значении российской спецоперации, а также призвали признать республики Донбасса.

Митинг антифашистов Италии. Фото © t.me/Ags_Donbass

Чуть позже в Риме местные жители собрались на площади Святых Апостолов. Не обошлось без флагов России, прозвучал и гимн Российской Федерации.

Исполнение итальянцами гимна России. Видео © t.me/RVvoenkor

Болгары

Болгария не остаётся в стороне от ситуации на Украине. Если правительство поставляет оружие для убийства жителей Донбасса, то народ выступает против этого.

"Мы, болгары, не разрешаем поставки военной техники Украине и настаиваем, чтобы Россия сломала хребет американско-украинских нацистов раз и навсегда", — было написано на одном из плакатов, который развернули на митинге.

Акция против поставок оружия Украине. Видео © t.me/swodki

Ещё в марте болгары призывали НАТО уйти из Европы и свергнуть киевский режим. Активисты несли флаги России и Болгарии, а также напомнили, кто освободил страну от турецкого владычества.

Марш против НАТО и в поддержку России. Фото © t.me/surf_noise1

Греки

В Греции тоже организуются акции, но не всегда мирно. 3 апреля в Афинах проходил автопробег в поддержку России. Всё шло спокойно, пока на колонну не напал мужчина с украинским флагом.

Нападение украинского активиста на автопробег в Афинах. Видео © t.me/swodki

Кроме того, во время акции пострадала семилетняя девочка, которая находилась в машине с российским флагом.

— Европа оккупирована США посредством элит, то есть американцы давно пришли к заключению, что необходимо контролировать элиты и с их помощью управлять государствами, народами и цивилизациями. В Европе есть два противостоящих друг другу субъекта: проамериканские элиты и антиамериканские массы. Здоровая часть Европы понимает, что противостояние с Россией ни к чему хорошему не приведёт, как и управление Европой со стороны США. Здоровая часть европейцев выступает против больной, либеральной, сатанинской элиты, поставленной из Вашингтона. Это вполне логично, — пояснил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Ливанцы

На Ближнем Востоке тоже регулярно выступают за Россию. Акции проходят в Бейруте. Российские граждане, проживающие в Ливане, а также местные жители вышли поддержать "Операцию Z".

Акция в Ливане, где участниками стали местные жители и русская диаспора. Видео © t.me/shot_shot

— Про Российскую армию говорят, что она оккупант, но Россия не занимается захватом чужих земель. Она всегда за свободу и мир, — рассказал один из участников акции.

Сирийцы

Сирия не только военный партнёр России — местные жители знают, кто их защитил от головорезов ИГИЛ (организация запрещена в России). Помимо этого сирийцы помнят, кто разжигал войну в их стране.

Сирийские военные, поддерживающие действия Путина и Асада. Видео © t.me/military_arm

Местные военнослужащие провели свой митинг, где выразили поддержку Владимиру Путину и Башару Асаду. Стоит отметить, что сирийским военным разрешили участвовать в специальной операции России на Украине в качестве добровольцев.

Венесуэльцы

Есть друзья у России и в Южной Америке. 15 марта в столице Венесуэлы Каракасе люди выстроились в букву Z. На акции были и те, кто учился в России. Их позиция однозначна: Россия должна продолжать борьбу с нацизмом и американским влиянием.

Z в Каракасе. Фото © VK / ПАТРИОТЫ РОССИИ

Бразильцы

1 марта поддержать ДНР и ЛНР вышли бразильские коммунисты. Митинги прошли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Стоит отметить, что левым силам пытались противостоять местные либералы, которые поддерживают Украину.

— Во многих странах есть российские диаспоры, а также большое количество левых сил, считающих, что Россия противостоит американскому империализму. Многие страны видят в России единственное спасение от системы международного угнетения, которая выстроена англосаксами. После падения такой системы мир должен стать справедливым, — отметил политолог Александр Роджерс.

Мексиканцы

7 апреля Посольство РФ в Мексике сообщило, что в городах начали появляться плакаты с лозунгом "Хватит ненавидеть русских". На плакатах изображены знаменитые русские, в том числе Юрий Гагарин, Дмитрий Шостакович, Дмитрий Менделеев и многие другие.

Нет сомнений, что Россию и дальше будут поддерживать граждане разных стран.

— Антиамериканизм — факт сегодняшнего дня. Американцев ненавидят во всём мире за их наглое поведение, за их неуважение к традициям народов, за их экономическую эксплуатацию, которая осуществляется через доллар и навязанные соглашения. Также США меняют режимы, устраивают войны, революции и вторжения. Только за последние 20 лет от рук США погибло более миллиона мирных жителей в разных странах, поэтому любить Америку никто не хочет, — отметил профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

Фото © t.me/surf_noise1 Будут ли акции в поддержку России продолжаться? 0 Да. Люди устали от американской гегемонии Нет. Западная пропаганда победит

Авторы Даниил Черных