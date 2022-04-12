Чем России грозит комплекс Harpoon, который Британия передаст Украине
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Если раньше европейские страны посылали оружие, способное уничтожать наземные цели, то теперь хотят вести боевые действия в море. Что означает передача противокорабельных комплексов Украине?
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Сразу после отхода российских войск из Киевской области в украинскую столицу начали приезжать лидеры европейских государств. В минувшие выходные Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С главой кабинета министров Соединённого Королевства встретился президент Украины Владимир Зеленский. По итогам переговоров стало известно, что Великобритания в очередной раз передаст Украине вооружение.
— Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России, — заявили представители Бориса Джонсона.
Бесполезный гарпун
Гарпун. Фото © Wikipedia
Известно, что Украина получит противокорабельные ракетные комплексы Harpoon. Предположительно, их разместят в Одессе, куда, как считают украинцы, должен будет в скором времени высадиться российский морской десант. Максимальное расстояние, на котором Harpoon может поражать цели, — чуть менее 300 километров. Скорость ракеты — трансзвуковая 0,85 Маха. Стоит помнить, что данные ракеты встали на вооружение стран НАТО в 1977 году.
У Украины были свои противокорабельные ракеты "Нептун", однако об их успешном применении ничего не известно. Теперь украинские силовики могут заполучить американский аналог. Однако полдела — получить, для его работы требуются ещё несколько машин, а также специалисты, обученные работать на них.
— Украина, если получит Harpoon, то может даже применить его. Для стрельбы требуется подготовить специалистов, либо же приедут иностранные специалисты. Стоит отметить, что его можно запускать с мобильной платформы, — рассказал Лайфу военный эксперт Борис Рожин.
Для его работы требуются навыки, которые нарабатываются во время учений, а также данные по целям. И это не только информация с радиолокационной станции, но и разведка.
— Комплекс Harpoon, который собираются передавать Украине в Великобритании, подлежит списанию. Передача — это хорошая утилизация. Инициатива Бориса Джонсона понятна. Вопрос — где и откуда их будут применять. Украина контролирует побережье между Одессой и Николаевом. Этот участок суши периодически накрывается российскими высокоточными комплексами. Сможет ли Украина применить Harpoon против нас — вопрос открытый. Если они их получат, то они могут быть применены и по наземным целям, — отметил военный эксперт Алексей Леонков. Специалист пояснил, что российские корабли, которые сейчас участвуют в специальной операции, оснащены комплексами противовоздушной обороны, которые могут сбивать Harpoon.
"Гарпун" будет уничтожен
Работа связистов ВС РФ по перехвату переговоров противника. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Нельзя забывать и о том, что против украинских силовиков работают не только российские артиллеристы, но и разведка, которая выявляет цели для уничтожения.
— Когда мы говорим про противокорабельный комплекс, то нужно учитывать, что за ним всегда идут ещё несколько машин. Словакия предала уже дивизион С-300 Украине, но на сегодняшний день он уже разбит. Следует учитывать доставку, возможность освоения, а также то, что комплексы могут быть уничтожены, — отметил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.
Последние несколько дней интенсивность обстрелов украинских военных объектов усилилась. Полыхает в том числе и на Черноморском побережье. Долетает и до Николаева, и до Одессы. Это доказывает, что в случае размещения противокорабельных комплексов в этом регионе их сразу обнулят.
Скорее всего, помощь от Бориса Джонсона — это строго политический шаг, цель которого — показать поддержку режима Зеленского. На данный момент никто Украине не передал вооружение, которое могло бы предоставлять угрозу для Российской армии.
Станут ли противокорабельные комплексы угрожать российской территории?