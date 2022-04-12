Чем России грозит комплекс Harpoon, который Британия передаст Украине Оглавление Бесполезный гарпун "Гарпун" будет уничтожен Если раньше европейские страны посылали оружие, способное уничтожать наземные цели, то теперь хотят вести боевые действия в море. Что означает передача противокорабельных комплексов Украине? 111231 111231 Обложка © Getty Images / HUM Images / Universal Images Group

Сразу после отхода российских войск из Киевской области в украинскую столицу начали приезжать лидеры европейских государств. В минувшие выходные Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С главой кабинета министров Соединённого Королевства встретился президент Украины Владимир Зеленский. По итогам переговоров стало известно, что Великобритания в очередной раз передаст Украине вооружение.

— Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России, — заявили представители Бориса Джонсона.

Бесполезный гарпун

Гарпун. Фото © Wikipedia

Известно, что Украина получит противокорабельные ракетные комплексы Harpoon. Предположительно, их разместят в Одессе, куда, как считают украинцы, должен будет в скором времени высадиться российский морской десант. Максимальное расстояние, на котором Harpoon может поражать цели, — чуть менее 300 километров. Скорость ракеты — трансзвуковая 0,85 Маха. Стоит помнить, что данные ракеты встали на вооружение стран НАТО в 1977 году.

У Украины были свои противокорабельные ракеты "Нептун", однако об их успешном применении ничего не известно. Теперь украинские силовики могут заполучить американский аналог. Однако полдела — получить, для его работы требуются ещё несколько машин, а также специалисты, обученные работать на них.

— Украина, если получит Harpoon, то может даже применить его. Для стрельбы требуется подготовить специалистов, либо же приедут иностранные специалисты. Стоит отметить, что его можно запускать с мобильной платформы, — рассказал Лайфу военный эксперт Борис Рожин.

Для его работы требуются навыки, которые нарабатываются во время учений, а также данные по целям. И это не только информация с радиолокационной станции, но и разведка.

— Комплекс Harpoon, который собираются передавать Украине в Великобритании, подлежит списанию. Передача — это хорошая утилизация. Инициатива Бориса Джонсона понятна. Вопрос — где и откуда их будут применять. Украина контролирует побережье между Одессой и Николаевом. Этот участок суши периодически накрывается российскими высокоточными комплексами. Сможет ли Украина применить Harpoon против нас — вопрос открытый. Если они их получат, то они могут быть применены и по наземным целям, — отметил военный эксперт Алексей Леонков. Специалист пояснил, что российские корабли, которые сейчас участвуют в специальной операции, оснащены комплексами противовоздушной обороны, которые могут сбивать Harpoon.

"Гарпун" будет уничтожен

Работа связистов ВС РФ по перехвату переговоров противника. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Нельзя забывать и о том, что против украинских силовиков работают не только российские артиллеристы, но и разведка, которая выявляет цели для уничтожения.

— Когда мы говорим про противокорабельный комплекс, то нужно учитывать, что за ним всегда идут ещё несколько машин. Словакия предала уже дивизион С-300 Украине, но на сегодняшний день он уже разбит. Следует учитывать доставку, возможность освоения, а также то, что комплексы могут быть уничтожены, — отметил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Последние несколько дней интенсивность обстрелов украинских военных объектов усилилась. Полыхает в том числе и на Черноморском побережье. Долетает и до Николаева, и до Одессы. Это доказывает, что в случае размещения противокорабельных комплексов в этом регионе их сразу обнулят.

Скорее всего, помощь от Бориса Джонсона — это строго политический шаг, цель которого — показать поддержку режима Зеленского. На данный момент никто Украине не передал вооружение, которое могло бы предоставлять угрозу для Российской армии.

Фото © Getty Images / Dirck Halstead Станут ли противокорабельные комплексы угрожать российской территории? 0 Да, если оружие не уничтожат российские ВКС. Нет, для этого вида вооружения она недосягаема.

Авторы Даниил Черных