Почему наркотиками поражены украинская армия и власть и кто главный поставщик В ходе специальной операции наши войска находят не только иностранное вооружение, но и наркотики, которыми украинское командование пичкает своих подчинённых для поднятия боевого духа. 84768 84768 Обложка © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Украинские силовики продолжают своё бессмысленное сопротивление. Киев заявляет, что ими движет любовь к родине. Но, как оказалось, вовсе не патриотические чувства поддерживают бойцов нацистских вооружённых формирований, а наркотические и психотропные вещества.

На освобождённых территориях находят не только наркотики, но и места, где производились запрещённые вещества. Интересно, что украинцы пользовались не только отечественным продуктом, но и привезённым из-за границы.

Привычки главнокомандующего

Президента Украины Владимира Зеленского давно уже подозревали в употреблении наркотиков. Широко эту тему освещал украинский блогер Анатолий Шарий. Он предполагал, что главнокомандующий употребляет кокаин и запивает наркотик алкоголем. Интересно, что Шарий смог взять биологический материал Зеленского, который отправился на экспертизу. Кроме этого, для того, чтобы понять, что творится с главой украинского государства, привлекался врач-нарколог.

Подтвердили предположения Шария источники издания "Страна.ua". Запрещённые вещества для Зеленского покупал депутат Николай Тищенко.

— В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объёмными партиями по 100–150 граммов. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента, — сообщили журналистам в МВД.

Похоже, что украинские силовики решили не отставать от своего главнокомандующего и тоже присели на наркотики и "боевую химию". Президент России Владимир Путин предлагал украинским военным договориться, но оказалось, что они на одной волне с Зеленским.

— Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ, — сказал 25 февраля Владимир Путин.

Какие наркотики употребляет украинская армия

Российские военнослужащие, а также бойцы народных милиций ДНР и ЛНР регулярно находят на украинских позициях наркотики, а также были обнаружены производства запрещённых веществ.

— Определённая группа командиров, которая заинтересована в том, чтобы поднять боевой дух своих бойцов, закрывает глаза на употребление психоактивных веществ. Многие наркотики изготавливаются в домашних условиях или приспособленных для этого лабораториях. Не исключаю, что уже есть отработанные логистические цепочки, которые позволяют получать "боевую химию " с Запада, на Украине также налажено производство в промышленных масштабах, — сообщил глава Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Известно, что в посёлке Сопино под Мариуполем располагалась нарколаборатория "Правого сектора"*, где производили наиболее дешёвые запрещённые препараты. О ней стало известно после того, как из населённого пункта удалось выбить украинских силовиков. В помещении нашли множество веществ для получения наркотиков, инструменты, а также шприцы.

Видео оставленной украинскими боевиками лаборатории по производству запрещённых препаратов © t.me / UKR LEAKS

Видео запрещённых веществ в оставленном лагере украинских радикалов © t.me / UKR LEAKS

К бойцам ДНР попал украинский миномётчик, который честно сказал, что обстреливал мирных жителей Мариуполя, находясь под воздействием наркотических веществ.

Видео интервью с военнопленным ВСУ, который признаётся в употреблении наркотических веществ © t.me / ГЕН ОПРИЧНИКА [Z]

Ещё один бывший военнослужащий рассказал, что украинские силовики не отдают себе отчёт, что творят, так как употребляют наркотики. Примечательно, что вещества пленный начал употреблять ещё до службы в ВСУ. И он такой не один. Также пленный из 54-й отдельной механизированной бригады заявил, что наркотики им раздавал офицер с позывным Койот.

Видео: военнопленный ВСУ признаётся, что употреблял вещества до армии © t.me / Неофициальный Безсонов "Z"

Не брезгуют препаратами и нацисты из полка "Азов". Один из бывших жителей Мариуполя сообщил, что встречал азовцев в притоне. Он предположил, что воюют украинцы только под наркотиками.

Под крышей СБУ

Наркотрафик на Украину контролируется на высоком уровне. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, а ныне депутат Верховной рады Илья Кива рассказал Лайфу, кто конкретно занимается крышеванием этого рынка.

— Служба безопасности Украины на протяжении всей независимости страны контролирует наркотрафик. Украина была и есть — удобный транзитёр из Азии в Европу. СБУ контролирует порты, а основной "продукт" — кокаин и героин — заходит в Одессу, дальше — переправляется в Европу. На сегодняшний день у СБУ есть свои распространители. Сложно поверить, но группировка Виталия Кличко и его помощника Артура Палатного занимается не только сутенёрством, но и поставками кокаина. Они вышли на новый уровень, поставив на должность замначальника СБУ Василия Малюка, который организовал новые каналы вместе с гуманитарной помощью, — пояснил Илья Кива.

По мнению политика, в армию наркотики попадают через те же притоны. По данным российских СМИ, украинские военнослужащие могли употреблять альфа-PVP, соль и амфетамин. Эти препараты используют для повышения работоспособности. Однако в итоге они вызывают психические расстройства, но это мало кого волнует.

— Это тактика НАТО и Пентагона. У них все, кто на передовой, употребляют. Для примера можно вспомнить Сирию и Афганистан. Своим они дают амфетамины, а для чужих — метадон и ЛСД. Конечно, без наркотиков убивать тяжело. Разве можно стрелять людям по ногам без этого сатанинского кайфа? Нет! Реабилитировать их не будут — они используются как пушечное мясо, которое будет ликвидировано. Их дальнейшая судьба никому не интересна, — отметил общественный деятель, борец с наркоторговлей Андрей Кабанов.

В конечном итоге получится, что после завершения специальной операции Украину заполнят сотни зависимых от наркотиков людей, способных убивать. Если они, конечно, доживут до конца спецоперации. Но кому это интересно, если президент страны сам не против употребить?

Фото © Getty Images / Matthew Hatcher / SOPA Images / LightRocket Что будет после СВО с наркозависимыми украинскими боевиками? 0 Они не доживут до окончания спецоперации. Их отправят на реабилитацию. Боевики продолжат "сидеть на игле".

Авторы Даниил Черных