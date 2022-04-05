Украинская армия устроила химатаку в Донбассе, перейдя черту вседозволенности Политолог Дмитрий Родионов — о том, как город Рубежное принял на себя первую волну атаки и какие диверсии последуют за ней. 26752 26752 Обложка © Getty Image / Andriy Dubchak

В городе Рубежное Луганской Народной Республики готовящимися к отступлению украинскими войсками осуществлён подрыв цистерны, предположительно, с соляной кислотой. Как сообщают в Народной милиции ЛНР, это может привести к многочисленным жертвам среди населения. Произошедшее в ведомстве расценили не иначе как "террористическое действие".

Кроме того, там считают, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобождённой Кудряшовки в ЛНР. Судя по красному оттенку дыма, который можно увидеть на многочисленных фотографиях с места происшествия, концентрация кислоты в облаке — выше 95%.

"В резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остаётся ещё более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесёт непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит всё живое в радиусе 30 километров. Пострадают районы всё ещё подконтрольных ВСУ населённых пунктов Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживает более 300 тысяч мирных граждан", — отмечается в заявлении Народной милиции. Сообщается также, что экстренным службам пока запрещено проводить работы по локализации очага загрязнения.

Речь идёт о заводе "Заря" — ведущем предприятии химической промышленности, которое находится на южной окраине Рубежного. На его территории есть хранилища серной и азотной кислоты. Кроме того, завод производил взрывчатые вещества и химикаты для аграрной отрасли. Не хочется делать мрачных прогнозов, оценить последствия ещё только предстоит специалистам.

Но надо понимать, что это первая химическая атака, произведённая Украиной по мирным гражданам с начала спецоперации. Каковы её мотивы? Было ли это спонтанное желание отступающих отомстить, оставить после себя как можно больше смертей и разрушений? Раньше было принято говорить, что украинским нацистам земля Донбасса нужна безлюдной.

Сегодня, очевидно, они уже смирились с потерей самой земли, которая для них никогда не была своей. Можно на ней устраивать хоть химическую, хоть ядерную катастрофу. Какая разница? Им там уже точно не жить. Вот пусть и другие не живут.

В Донбассе уже немало свидетельств жителей Волновахи и Мариуполя о том, как украинские военные прямым текстом говорили, что сровняют их города с землёй, мол, раз не нам, то и не вам. Они обстреливали города из танков, артиллерии, "Градов". Просто так. Может, впрямь хотели оставить после себя выжженную землю. А может, из страха, чтобы не появилось соблазна сдаться после того, что они натворили.

Вот и в Рубежном, отступая, решили оставить после себя максимально недобрую память. Причём эффект может быть посерьёзнее, чем обстрелы. Отравляющие вещества не только отразятся на здоровье людей, они попадут в почву, реки, сделав территорию непригодной для ведения хозяйства, а то и вовсе для жизни.

А может, это вовсе не бессмысленная и иррациональная жажда разрушений? Может, это спланированная провокация, которая, что ещё хуже, является лишь звеном какого-то зловещего плана? Того самого, реализацию которого мы с вами на днях увидели в Буче, где украинские нацисты попытались выдать следы своих преступлений за якобы совершённые россиянами. Сразу двух зайцев "подстрелили" – и "зрадников" убили, и Россию в этом обвинили.

И это не спонтанная акция, а лишь звено цепи. Подобные действия совершаются, чтобы обвинить российских военнослужащих в насилии над мирными жителями. Вероятно, это не последняя диверсия ВСУ.

"По подтверждённой информации, вечером 4 апреля в населённом пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съёмка якобы погибших от насильственных действий российских Вооружённых сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ", — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Как пишет член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, агентство Reuters, получив от Государственного департамента США многомиллионный контракт, уже приступило к целенаправленной "журналистской" деятельности по "освещению" ситуации, связанной с проведением Россией специальной военной операции. По его информации, иностранных журналистов уже "снабдили" большим количеством видео и фотографий российских войск, а также документами, якобы принадлежавшими подразделениям ВС РФ. Для остроты сюжета съёмочной группой используются одни и те же тела погибших, находящиеся на улицах города. В настоящее время корреспондентами уже осуществляется поиск места (подвала), где можно было бы снять сюжет с большим количеством трупов.

Вот и химатака в Рубежном из той же серии. Чтобы оправдать преступные действия ВСУ, украинские СМИ тиражируют лживую информацию о том, что к взрыву причастны подразделения республики, говорят в НМ ЛНР.

Только вот тут уже не постановка, не кино снимают, и последствия этого инцидента могут быть крайне тяжёлыми как для окружающей среды, так и для людей — достаточно глянуть на последствия кислотных дождей, итог которых в разы слабее устроенного взрыва.

Разумеется, в этом обвинят Россию и республики, это очередной шаг в цепочке фальсификаций, призванных выставить нашу страну "беспощадным агрессором". А темы с химатаками хорошо заходят в западные медиа после Сирии. На Западе в фейки о причастности России поверят с радостью.

Самое страшное, что это, похоже, только пробный шаг. Под их контролем ещё находится крупнейшее химическое предприятие — северодонецкий "Азот", который они наверняка взорвут перед отступлением. Им плевать, это не их земля. Главное, чтобы была мощная медийная "картинка" разрушений, в которых весь мир потом будет обвинять Россию.

Полагаю, долго ждать следующих шагов не придётся. Как сообщает начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев, украинские военные взорвали плотину Оскольского водохранилища, что привело к подтоплению города Святогорска, где проживают четыре тысячи человек. Ещё семь населённых пунктов — под угрозой затопления.

Ранее Мизинцев рассказал, что в Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции. Кроме того, он сообщал о минировании Хаджибейской дамбы в Одессе. По его словам, при реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселённые районы вместе с горожанами.

Наконец, у них в арсенале остаётся сценарий разрушения плотины Киевского водохранилища, в результате чего под затопление попадёт весь левый берег, а после разрушения Киевской ГЭС волна накроет все населённые пункты, расположенные у берегов Днепра, к тому же приведёт к последовательному разрушению энергосистемы Украины.

Наконец, речь может идти о реальном применении химоружия. Все эти сценарии не новы, я много раз писал о них. Просто до сегодняшнего дня они оставались в области если не фантастики, то некоего крайнего варианта.

Сегодня мы видим, что они начали реализовываться. В городе Рубежное перейдён символический рубеж вседозволенности и потери страха перед наказанием.

Почему украинские военные подорвали емкость с кислотой? 0 Исполняют заказ западных кураторов. Это провокация, чтобы обвинить Россию. Хотят отравить как можно больше людей.

Авторы Дмитрий Родионов