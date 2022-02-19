"Белые каски" могут дать Киеву повод начать резню на неподконтрольных территориях Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Запад готовит провокацию в Донбассе при помощи химоружия. 8887 8887 Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

В Донбассе вновь резко обострилась обстановка, причём сразу вдоль всей линии разграничения. После начала интенсивных обстрелов с украинской стороны военнослужащие народных республик с целью защиты гражданского населения были вынуждены открыть ответный огонь. Местные власти приняли решение об эвакуации граждан ДНР и ЛНР. Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область. Ряд российских губернаторов заявили о готовности разместить жителей непризнанных республик в регионах.

Глава Украины вчера сообщил о том, что Украина не будет выполнять Минские соглашения. Сегодня на фоне эвакуации в ходе брифинга секретарь СНБО подкорректиррвал позицию, отметив, что Украина согласна выполнять Минские соглашения, но не в российской логике, добавив что с представителями республик переговоров не будет.

Уже начались откровенные провокации: обстрелян детский сад на подконтрольной ВСУ территории, в чём Киев обвинил ополченцев. Впрочем, эта история про "сами себя обстреляли" стара и неоригинальна и едва ли может служить поводом для полномасштабной войны. Сегодня для этого необходимо что-то более серьёзное. Что-то, что ужаснёт весь мир и заставит даже тех, кто всё ещё сомневается в "агрессивных планах" Москвы по отношению к Киеву, требовать самых жёстких мер. Такими триггерами могут быть террористические акты, в том числе на ядерных объектах или предприятиях химпрома, химические атаки.

Политолог Владимир Рогов в комментарии одному из телеграм-каналов отмечает сразу несколько необычных и предельно опасных для населения признаков готовящейся провокации с химоружием. В частности, он напоминает, что госсекретарь США Энтони Блинкен вчера на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине заявил, что "нападение России может начаться с "реальной или мнимой химической атаки".

По словам Блинкена, Россия планирует создать предлог для нападения, в качестве которого она может использовать любое насильственное событие или вопиющее обвинение против украинского правительства: сфабрикованный теракт в России, обнаруженные массовые захоронения, инсценированный удар беспилотника или атака химоружием. В ответ на эту провокацию правительство России может заявить, что должно защищать русских на Украине.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби уже обвинял Москву в том, что она якобы собирается инсценировать гибель мирных жителей Донбасса, что должно стать предлогом для военного вторжения на Украину. Ещё в конце января телеграм-канал WarGonzo сообщал, что в Донбасс прибудет добровольческая организация "Белые каски", прославившаяся съёмкой постановочных сцен последствий химических атак в Сирии. После этого вся мощь пропагандистской машины Запада обрушилась на сирийское правительство с обвинениями в военных преступлениях, после чего были проведены ракетные удары по территории страны.

— Судя по разведданным, британо-турецкий альянс собирается отработать в Донбассе свой "сирийский кейс", — сообщают источники разведок непризнанных республик с линии соприкосновения. Сначала также появилась информация, что британцы прислали на подконтрольные Киеву территории съёмочные группы "Белых касок", готовят постановочные видеоматериалы во взаимодействии с 74-м Центром ИПсО Минобороны Украины.

Настороженность вызывает тот факт, что с украинской стороны линии разграничения, в районе Авдеевки, провели пресс-тур для западных СМИ, таких как France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post и других, таким образом они готовят общественное мнение в духе западных "реалити-шоу" с человеческими жертвами. Очевидно, в ближайшее время у этих "журналистов" появится куча захватывающего материала.

О том, что находящиеся в Донецкой области представители американских ЧВК готовят провокацию на востоке Украины, ещё в конце прошлого года говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также рассказывал о том, что зафиксировано прибытие на территорию Украины американских и британских ЧВК, а также завоз в населённые пункты Авдеевка и Красный Лиман ёмкостей с неустановленными химическими веществами. А в конце января официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что на полигоне Анадоль на базе 25-й бригады ВСУ ведётся усиленная подготовка подразделений РХБЗ.

Ещё одним тревожным звоночком является тот факт, что США ещё в прошлом месяце перебросили в Британию свой единственный самолёт радиационного мониторинга WC-135 Constant Phoenix, а через неделю отправили в Восточное Средиземноморье — поближе к Украине. Тогда же стало известно о получении восьмым полком ССО ВС Украины приказа на осуществление серии террористических актов на узлах жизнеобеспечения, энергетических узлах, а также химических производствах, расположенных на территории ДНР.

Наконец, вишенка на торте: в списке техники и средств, которые Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины запросила у НАТО в начале недели, — 31 спецмашина радиационной и химической разведки, 11 специальных лабораторных контрольных машин, 32 специальные дезактивационные машины, 10 тысяч костюмов биозащиты.

Зачем всё это и в таком количестве? Киев готовится заранее к химическим и бактериологическим атакам? Или к тому, чтобы самому их осуществить и обвинить республики и Россию. Конечно, кто-то скажет: да как они это инсценируют? Ведь у Сирии действительно имелось химическое оружие, так что обвинения в адрес Дамаска звучали хоть немного правдоподобно. Но у ополченцев такого оружия отродясь не было. И обвинить Россию в его предоставлении, как в истории с "Буком", не получится, наша страна ещё в 2017-м отчиталась о полном уничтожении запасов ХО.

Впрочем, "военный Голливуд" на Западе хлеб ест не зря, они сумеют сочинить какую-нибудь невероятную историю о том, что отравляющие вещества Россия вывезла из Сирии и передала донбасским "повстанцам".

А может, как таковой инсценировки химатаки и не будет. Для того чтобы спровоцировать серьёзную катастрофу с гибелью сотен или даже тысяч человек, необязательно применять химическое оружие, ведь сами по себе бои в зоне высокоразвитого промышленного комплекса, в том числе химического, представляют серьёзную угрозу.

Горловский "Стирол", Авдеевский коксохимический завод, фенольный завод в Новгородском, северодонецкий "Азот", наконец, расположенная буквально на линии огня между Авдеевкой и Ясиноватой Донецкая фильтровальная станция — всё это объекты повышенной опасности, и любая авария на них может иметь неконтролируемые последствия. Причём не только для Донбасса, но и для приграничных российских территорий. Наконец, не будем забывать об американских биолабораториях на территории Украины. Зачем Киеву внезапно потребовалось 10 тысяч костюмов биозащиты?

Впрочем, это лишь одна из версий того, что может стать триггером к началу полномасштабной войны. А в том, что она вот-вот начнётся, едва ли стоит сомневаться. После отвода российских войск с учений 16–17 февраля Украина начала крупномасштабную перегруппировку сил, включающих порядка 150 тысяч человек. Украинские источники российских СМИ сообщают, что "на передовые позиции вышли добровольческие батальоны Авакова, костяком которых являются украинские националисты".

— Вероятно, нацбатальонам поручат самую "грязную работу" по усмирению населения ДНР и ЛНР, на которую не решатся кадровые военные, — утверждает источник. А чуть ранее представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины Сергей Гармаш заявил, что Запад готов закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс. Но при условии, что тот управится за неделю. По сути, речь идёт об индульгенции за все военные преступления.

Впрочем, едва ли любой из этих сценариев может стать неожиданностью для республик. Глава ЛНР Леонид Пасечник, выступая с обращением в связи с годовщиной Чернухино-Дебальцевской операции, заявил, что Луганск и Донецк готовы в любой момент дать соответствующий отпор украинским военным.

Он напомнил, что "Дебальцевский котёл" был местом ожесточённых боев, а освобождение Чернухино-Дебальцевского плацдарма было очень сложным из-за регулярных ударов ВСУ по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Однако в конце концов украинская армия сдалась, несмотря на превосходство противника в технике и живой силе. Очевидно, украинские вояки уже забыли, что такое котлы, и жаждут повторения.

Состоится ли в Донбассе провокация с использованием химоружия? 0 Да, всё идёт к этому Нет, это домыслы

Авторы Дмитрий Родионов