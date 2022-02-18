Вторая приднестровская: Для чего НАТО подбирается к Молдавии Как полагают эксперты, блок НАТО готовится к тому, чтобы начать блокаду Приднестровья, в результате которой Россия будет вынуждена ввязаться в боевые действия. 17 февраля, 21:40 Фото на обложке © Getty Images / Alexandra Stanescu / Anadolu Agency

Нестабильность на российских рубежах продолжает оставаться приоритетной целью командования США и стран НАТО. Не сумев спровоцировать военное столкновение в Донбассе, они пробуют заново развязать потухший военный конфликт на берегу Днестра.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность развёртывания новых боевых групп в Восточной Европе, в частности в Румынии.

Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развёртывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии. Я приветствую инициативу Франции ввести эту группу Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Как отмечает руководитель проекта Wargonzo Семён Пегов, такое усиление может крайне негативно сказаться на Приднестровье и создать для России ещё один фронт противостояния.

Поступающие сообщения о том, что в Румынии будет развёрнута новая боевая группа НАТО, говорят о том, что альянс попытается при помощи военного давления на Приднестровье создать для России дополнительный фронт противостояния Семён Пегов Проект Wargonzo

Как полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, США обязательно воспользуются этой возможностью, так как в их задачу входит беспокоить Россию и наращивать военные конфликты на тех территориях, которые пользуются покровительством России либо имеют базы с военнослужащими или миротворцами РФ.

— Не получилось устроить бойню в Донбассе, попробуют в Приднестровье. Они не остановятся, это как волк в лесу, он за зайцем будет бегать в любом случае. Заметьте, повестка формируется вокруг России, что будет на Украине, в Белоруссии, в Грузии, но, скажем, не вокруг США или стран НАТО, — отметил он.

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Активизация НАТО на приднестровском рубеже связана с тем, что произошёл провал в организации военных действий на Украине, считает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, в условиях, когда киевский режим не смог начать военные действия, наиболее эффективным будет перенести их под Тирасполь.

— Чтобы дестабилизировать Приднестровье, сил и средств нужно гораздо меньше. По большому счёту там просто нужно заставить Майю Санду перекрыть границу с ПМР. То же самое произойдёт с украинской стороны. И всё. Россия вынуждена будет вмешаться. Сегодня президент Молдавии активно противодействует этой затее, но заставить её проще, чем переформатировать украинскую элиту, которая трусит начать боевые действия, — заявил эксперт.

Кроме вышесказанного, Приднестровье является незаживающим укором для Молдавии и Румынии, которые хотят забрать эту территорию себе уже почти 30 лет, считает военный эксперт Михаил Тимошенко.

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— Их раздражает миротворческий контингент из России, наша группа войск по охране складов с боеприпасами, ввезёнными из стран бывшего Варшавского договора, не даёт покоя Молдавии и Румынии. Заслуги генерала Лебедя в годы Приднестровского конфликта тогда их остановили. Сейчас мы держим там не более четырёх тысяч военнослужащих. Возможно, что цифра существенно меньше и составляет два увеличенных батальона охраны. Выглядит незначительно. А зная планы части руководства Молдавии и Румынии выбить оттуда наши войска, а потом объединиться в одну страну, можно предположить, что наши западные партнёры устроят там ещё одну точку нестабильности, — подчеркнул он.

Устроит ли Молдавия блокаду Приднестровья? Да, Майя Санду пойдёт на поводу у западных кураторов Вряд ли, Санду невыгодно портить отношения с Россией Нет, война объективно не нужна ни Приднестровью, ни Молдавии

Авторы Никита Юрченко