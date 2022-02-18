Вторая приднестровская: Для чего НАТО подбирается к Молдавии
Как полагают эксперты, блок НАТО готовится к тому, чтобы начать блокаду Приднестровья, в результате которой Россия будет вынуждена ввязаться в боевые действия.
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Нестабильность на российских рубежах продолжает оставаться приоритетной целью командования США и стран НАТО. Не сумев спровоцировать военное столкновение в Донбассе, они пробуют заново развязать потухший военный конфликт на берегу Днестра.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность развёртывания новых боевых групп в Восточной Европе, в частности в Румынии.
Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развёртывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии. Я приветствую инициативу Франции ввести эту группу
Как отмечает руководитель проекта Wargonzo Семён Пегов, такое усиление может крайне негативно сказаться на Приднестровье и создать для России ещё один фронт противостояния.
Поступающие сообщения о том, что в Румынии будет развёрнута новая боевая группа НАТО, говорят о том, что альянс попытается при помощи военного давления на Приднестровье создать для России дополнительный фронт противостояния
Как полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, США обязательно воспользуются этой возможностью, так как в их задачу входит беспокоить Россию и наращивать военные конфликты на тех территориях, которые пользуются покровительством России либо имеют базы с военнослужащими или миротворцами РФ.
— Не получилось устроить бойню в Донбассе, попробуют в Приднестровье. Они не остановятся, это как волк в лесу, он за зайцем будет бегать в любом случае. Заметьте, повестка формируется вокруг России, что будет на Украине, в Белоруссии, в Грузии, но, скажем, не вокруг США или стран НАТО, — отметил он.
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Активизация НАТО на приднестровском рубеже связана с тем, что произошёл провал в организации военных действий на Украине, считает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, в условиях, когда киевский режим не смог начать военные действия, наиболее эффективным будет перенести их под Тирасполь.
— Чтобы дестабилизировать Приднестровье, сил и средств нужно гораздо меньше. По большому счёту там просто нужно заставить Майю Санду перекрыть границу с ПМР. То же самое произойдёт с украинской стороны. И всё. Россия вынуждена будет вмешаться. Сегодня президент Молдавии активно противодействует этой затее, но заставить её проще, чем переформатировать украинскую элиту, которая трусит начать боевые действия, — заявил эксперт.
Кроме вышесказанного, Приднестровье является незаживающим укором для Молдавии и Румынии, которые хотят забрать эту территорию себе уже почти 30 лет, считает военный эксперт Михаил Тимошенко.
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— Их раздражает миротворческий контингент из России, наша группа войск по охране складов с боеприпасами, ввезёнными из стран бывшего Варшавского договора, не даёт покоя Молдавии и Румынии. Заслуги генерала Лебедя в годы Приднестровского конфликта тогда их остановили. Сейчас мы держим там не более четырёх тысяч военнослужащих. Возможно, что цифра существенно меньше и составляет два увеличенных батальона охраны. Выглядит незначительно. А зная планы части руководства Молдавии и Румынии выбить оттуда наши войска, а потом объединиться в одну страну, можно предположить, что наши западные партнёры устроят там ещё одну точку нестабильности, — подчеркнул он.
Устроит ли Молдавия блокаду Приднестровья?