Пять провокаций, которые может готовить Киев в Донбассе Эксперты рассказали Лайфу, на какие шаги может пойти киевский режим, чтобы получить повод для начала глобальной военной операции на юго-востоке. 13 февраля, 21:40 Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Подготовкой к масштабной провокации назвали в ЛНР отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По мнению представителя самопровозглашённой Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родиона Мирошника, это сознательный шаг Запада, который не связан с военной опасностью. Это ещё одно свидетельство того, что Киев готовит в Донбассе масштабную операцию. Также по сообщениям СМИ, ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе.

До этого о вероятности такого сценария заявлял заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, "безосновательная истерия", которая нагнетается в вопросе гражданской войны на Украине, станет первым этапом подготовки общества в военной провокации на юго-востоке страны. Эту же информацию подтвердил и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Какой же может быть провокация, которую готовят Киев и западные спецслужбы? Лайф собрал пять предположений, каждое из которых может стать сценарием начала новых военных столкновений в Донбассе.

Повторение Глайвицкой провокации 1939 года

Киев может поступить аналогично тому, как поступила нацистская Германия 31 августа 1939 года, устроив нападение на радиостанцию в Глайвице, в котором обвинила Польшу. Украинские войска аналогично способны провести инсценировку атаки на собственный опорный пункт. Переодетые в форму повстанцев Донбасса украинские части обстреляют украинские же войска, после чего официальный Киев обвинит республики в нарушении перемирия и начнёт боевые действия.

Химическое оружие

В СМИ уже попадали сообщения, что Украина готовится к провокации с химическим оружием. Так, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию с "химическими компонентами" на востоке Украины. Отметим, что в подобном обвиняли и Саддама Хусейна, и правительство Башара Асада, которое якобы травило газами "мирных демонстрантов". В случае с Башаром Асадом это стало причиной для длительного разбирательства, в ходе которого выяснилось, что всё было подстроено. Обвинения же против Саддама Хусейна привели к войне в Ираке, которая разрушила государство, ввергнув страну в хаос.

— Провокация вероятна, так как напряжение нарастает, нервы могут сдать. Скорее всего, либо они займутся обстрелами, либо попробуют использовать вариант химической атаки. Сообщения о доставленном на Украину химоружии уже появлялись в СМИ. Когда это будет сделано, против украинских солдат или населения, находящегося на подконтрольной Украине территории, пока не ясно, — считает политолог Александр Роджерс.

Террористический акт

Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Одним из поводов для предполагаемой военной операции в Донбассе может стать террористический акт в виде взрыва некоего объекта, будь то ТЭС или фабричное здание, после чего появится официальное заявление "террористов", которые сообщат, что ответственность на себя берёт какая-либо из народных республик. Следствие в кратчайшие сроки придёт к схожему выводу, и уже после этого против ЛДНР могут быть выдвинуты требования о выдаче кого-либо или пропуске некой группы следователей на территорию республики. Отказ станет поводом для начала новых боевых действий.

— Точно можно сказать, что провокация будет направлена в обе стороны, будут затронуты и Россия, и Украина — так, чтобы никто не остался безучастным. Всё это может быть связано с показательной гибелью огромного количества людей, чтобы ужаснуть всех, кто должен это будет увидеть. Внезапность подействует на украинскую сторону, которая не будет посвящена в детали и сроки. Поскольку работать будут профессионалы, а значит, никаких сливов они не допустят. И, скорее всего, выступят они под российским флагом или знамёнами народных республик, чтобы создать необходимый эффект. После чего и появится повод для ответа, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Повторение сценария Олимпийской войны

Как и в случае с войной в Южной Осетии в августе 2008 года, когда Михаил Саакашвили ночью отдал приказ о начале боевой операции, Украина может начать конфликт с "чистого листа". Провокацией в данном случае будет являться сам метод, так как в условиях, когда "официально" боевые действия не объявлены, противоборствующая сторона должна будет исходить из того, что официальный Киев не знает о том, что на месте провокации идут интенсивные боевые действия. Если операция начнётся удачно, то Украина поддержит войска информационно, если силы народных республик отобьют натиск — сообщит, что республики сами начали военный конфликт, а ВСУ только отбивались. Это станет поводом для начала полноценного вторжения.

— Современные западные пропагандисты уже давно вдоль и поперёк изучили работы Геббельса. Скажем, в 2008 году, когда Саакашвили просто заявил, что начинает операцию по восстановлению конституционного порядка, после этого на Цхинвал и российских миротворцев посыпался дождь из "градов". Западная пропагандистская машина как на это отреагировала? Известно как — "Путин напал на Грузию". То, что Россия потом доказала, что начали как раз грузины и это зафиксировано в документах, никого не беспокоило. Для них всё равно — Россия большая, Грузия маленькая, Россия напала, Грузия защищалась, доказательства не нужны, — отметил политолог Дмитрий Родионов.

Русские идут

В реальности повод уже создан. Масштабная провокация, обвиняющая Россию в нападении на Украину, уже произошла. Западные информационные потоки вывели тезис о том, что Россия напала на Украину, в состояние аксиомы, а это значит, что он не требует доказательств. В отличие от событий в годы Второй мировой, сегодня вовсе не требуется как-то объяснять свои действия. Киеву достаточно сообщить, что российские войска уже вторглись в Донбасс, там уничтожают людей, а потому доблестная украинская армия начинает операцию по освобождению Донбасса.

— Я не уверен, что в этот раз будут продумывать какую-то хитромудрую провокацию, просто скажут, что это ответ на действия России, упреждающий удар. Информационное общество на Западе настолько разогрето, что тезис о нападении Российской Федерации на Украину стал аксиомой и подаётся точно так же, как суждение о том, что Земля круглая. Европейцы и американцы в большинстве своём готовы усвоить любой русофобский бред. Для них война неизбежна, а виновна в ней только Россия, — считает политолог Дмитрий Родионов.

Верите ли вы в то, что Украина решится на военную провокацию в Донбассе? Да, это очень вероятно Это возможно при определённых обстоятельствах Нет, Украина испугается начать боевые действия

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