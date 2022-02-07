В морг — значит в морг: Зачем США готовятся "похоронить" 75 тыс. украинцев и почему "рисуют" план по кризису беженцев Предполагаемая война России и Украины в фокусе западной пропаганды принесла свои "плоды" — Америка начала подсчитывать потери и готовить лагеря. 7 февраля, 17:45 Автомобильная очередь на границе с Украиной в районе села Корчова на юго-востоке Польши. Фото © ТАСС / ЕРА / Darek Delmanowicz

Нагнетаемая западными СМИ информационная обстановка требует развития. После нескольких недель обещаний, что Россия готовится к нападению на Украину, стало необходимо менять тактику. Теперь, согласно поступающим сообщениям, необходимо считать теоретические человеческие жертвы и миграцию вынужденных беженцев из Незалежной.

Так, согласно прогнозам, поступающим от издания Fox News, страны Европы и США готовятся к новому миграционному кризису, связанному с наплывом беженцев с Украины. Сейчас, утверждает телеканал, страны Евросоюза начинают обсуждать вопросы, связанные с возможным размещением беженцев, учитывая, что, скорее всего, украинцы разбегутся по всей Европе. До этого новостные мировые агентства тиражировали новость Reuters, которому неназванные американские чиновники рассказали о предполагаемых потерях в случае конфликта в 75 тысяч человек.

Как полагает политолог Геворг Мирзаян, такое допущение является логичным последствием той истерии, которую закатили страны НАТО. Уже несколько недель подряд из информационных каналов Европы и США идут новости, согласно которым Россия уже практически собралась напасть и последствия этого будут трагическими.

Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV

— Говорить постоянно одно и то же не следует, нужно как-то развивать тему, придумывая подробности. Логично предположить, что в результате мнимого "вторжения" появятся беженцы, которых нужно куда-то пристраивать. С другой стороны, на Украине сейчас — как на вулкане, и какой-никакой, а кризисный сценарий по этому вопросу существовать должен, в России, кстати, тоже. Скажем, в 2014 году, когда шли активные боевые действия, к нам приехал огромный поток вынужденных переселенцев, и мы должны были с ними что-то делать. А сегодня, я думаю, что все, кто хотел и мог сбежать в Россию, уже сбежали, — отметил эксперт.

При этом на Западе называют и примерные потери, которые понесёт Украина в случае начала военной кампании. Согласно сообщению Reutеrs, в случае начала войны потери среди гражданского населения могут составить до 50 тысяч человек, а военного — порядка 25 тысяч.

Политолог Дмитрий Родионов полагает, что это не более чем элементы информационной войны, цель которых — нагнетать обстановку. Действуя в традициях Йозефа Геббельса, путая реальные потери и гипотетические военные действия, они рисуют совершенно страшную картину, цель которой — напугать европейцев.

— Вы только представьте, они говорят европейцам, у вас будут миллионы беженцев, огромные потоки оружия, напряжённая обстановка, — всё это играет американцам на руку. Они извлекают из этого огромное количество бонусов — например, вынуждают Европу идти единым фронтом против России, потому что иначе нельзя. Москва — агрессор, вот в газете написано, поэтому на уступки тоже идти нельзя. А что такое уступки? Это, скажем, возможность запустить газопровод, чтобы цены вернулись к нормальному состоянию. Пока цены высокие, выигрывают от этого в том числе и американские поставщики сжиженного газа. После Афганистана Байдену нужны любые победы, поэтому он и будет это тянуть до последнего, а уже потом объявит, что вынудил Путина не наступать, — сказал Родионов.

Он добавил, что на основании этих новостей прогнозировать реальную агрессию России невозможно, прежде всего потому, что меньше всего ей нужен повод для того, чтобы её реально в чём-либо обвинили.

Украинские военнослужащие на линии разграничения сторон в Донецкой области. Фото © ТАСС / ЕРА / STANISLAV KOZLIUK

При этом обстановка на границе ЛДНР и Украины продолжает накаляться. Так, пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что на линии разграничения обнаружены польские наёмники.

— Разведкой Народной милиции ДНР получены сведения о прибытии в зону проведения так называемой операции объединённых сил ВСУ польских наёмников. В районе посёлка Попасная отмечено присутствие двух вооружённых групп, примерно двадцать человек в смешанной форме тактического типа. В ходе разведки установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады, — говорится в заявлении.

Как полагает военный эксперт Константин Сивков, несмотря на то что ситуация действительно продолжает нагнетаться, предполагаемые потери, о которых заявляют американские СМИ, не имеют под собой никаких оснований и являются пропагандистскими.

— Подобные заявления к возможному соотношению потерь в случае начала боевых действий отношения не имеют. Они должны основываться на военно-политических характеристиках. Группировка противника составляет 120 тысяч человек, потери в 25–35 тысяч очень высокие, это значит, раненых будет в 3–4 раза больше. Да и 50 тысяч гражданских — это тоже очень много. Понятно, что в случае, если что-то начнётся, то боевые действия будут вестись в том числе в городской застройке — и чисто теоретически можно ещё больше "накинуть". Но всё это делается прежде всего для того, чтобы запугать собственное население, — отметил эксперт.

Как вы считаете, втянет ли США при помощи Украины Россию в войну? да, ждать недолго да, но пока неясно когда нет, это невозможно нет, на это никто не решится

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