Кровь и пепел: Когда Украина решится на штурм и почему это будет неожиданно Киев стянул к границе с ЛДНР 120 тысяч военнослужащих, группировка уже разделена на три линии, каждая из которых имеет свои задачи и цели. По мнению экспертов, подготовка к штурму завершена. 3 февраля, 21:40 Военнослужащий Народной милиции в окопе на позиции Народной милиции ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

Комплектация украинской общевойсковой группировки, стянутой к границе ЛДНР, практически завершена. Частям приданы бронетехника, танки, системы залпового огня и даже оперативно-тактические комплексы "Точка-У". Местами на отдельных участках фронта силы ВСУ превосходят ополченцев в шесть раз, киевский режим заканчивает подготовку к штурму Донбасса. Не успев подготовиться к зиме, украинская армия ждёт, когда пройдёт распутица. Эту информацию подтверждает и глава МИД ДНР Наталья Никанорова, сообщившая, что, по данным разведки Донецка, численность украинской группировки достигает 120 тысяч личного состава.

Такое количество войск не может быть просто провокацией, полагает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, Украина завершает подготовку к новой военной кампании в Донбассе.





— 120 тысяч — это уже не провокация. Сложно сказать, когда именно они нажмут на "спусковой крючок", скажем, ожидали зимой, но выяснилось, что они ещё не были готовы, не хватало техники и снаряжения. Нужна благоприятная обстановка, которая будет определяться в том числе западным диктатом, необходимы подходящие погодные условия, важно верно рассредоточить войска, получить юридические предпосылки, иметь индивидуальную и политическую решимость, а также гарантию от Запада. Я думаю, ожидать раньше марта не стоит, — считает Сивков.

При этом сосредоточение у границы такой группировки войск может в себе сочетать как провокацию, так и элемент подготовки к наступлению, полагает военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, смотреть нужно за тем, чем именно будут заниматься военные. Это может оказаться и поддержкой общей напряжённости, демонстрацией силы.

— Например, они могут показывать, что за ними стоят США и НАТО, которые их снабжают оружием. Второй момент — если там 120 тысяч солдат и офицеров, то они же не с голыми руками пришли, у них есть системы залпового огня, артиллерия, миномёты и прочее. Поэтому само по себе наличие такой группировки — это попытка оказать давление на Донбасс и Россию, готовясь к штурму, — отметил Литовкин.

120 тысяч человек — это 30 бригад, полноценная общевойсковая армия, которой противостоят 20–30 тысяч защитников Донбасса. Подобное превосходство в личном составе согласно военным методичкам США и НАТО необходимо для того, чтобы начать успешное наступление, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Выстроены они в три линии. Первая линия занимается беспокоящим обстрелом, разведкой участков, на которых можно совершить прорыв, изучает реакцию чужой стороны, создаёт ложные направления для атаки. Вторая линия — части прорыва — механизированные и танковые бригады, цель которых в нужный час прорвать оборону защитников республик и выйти на оперативный простор. Третья линия — средства огневой поддержки, тяжёлая ствольная артиллерия, системы залпового огня, оперативно-тактические комплексы "Точка-У". Я напомню, концентрация войск началась ещё в апреле прошлого года, до этого там было порядка 30–40 тысяч военнослужащих, а потом цифра выросла до 80 тысяч, а теперь и больше. Подобная концентрация войск нужна только для одного — совершения атаки, при этом не на Россию, это было бы смешно, а именно на народные республики, — заявил военный эксперт.

Леонков добавил, что любая война начинается внезапно. Конечно, есть определённая подготовка, выбор наиболее благоприятного времени для начала, но для противной стороны это всегда в той или иной степени неожиданность.

— Боевые действия с участием кураторов из США не начинаются по классике, как мы помним, — "22 июня, в 4 часа утра", такого не будет. Сначала произойдёт масштабная провокация, которая заденет и ЛДНР, и украинскую сторону, из которой уже разгорится пламя большой войны. Я полагаю, что будут использовать то, что успешно опробовано в цветных революциях, — это так называемые неизвестные снайперы или схожие по смыслу военизированные структуры, которые нанесут потери обеим сторонам. Всё, что было в 1993-м у нас, во время "арабской весны" или на Майдане, это и станет поводом для боевых действий, — подчеркнул Леонков.

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