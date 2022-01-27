Европейцы начинают отказываться совать голову в "украинский котёл" Отказавшись от участия своих солдат в военной операции в случае конфликта на Украине, Хорватия и Болгария последовали позиции старших товарищей. 71493 71493 Солдаты Хорватии. Фото © ТАСС / PA Images

Готовясь к войне с Россией, Украина продолжает терять поддержку среди членов Североатлантического альянса. Страны НАТО не хотят и не будут воевать ради невнятных целей Киева, ставя Владимира Зеленского в положение Михаила Саакашвили в 2008 году. Так, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на восток Украины, если произойдёт эскалация боевых действий в Донбассе. По словам президента страны Зорана Милановича, в этом случае Хорватия отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО на территории Восточной Европы.

— Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные корабли. Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую, — заявил Миланович в эфире местного телеканала.

Хорватов поддержали в Софии. Глава Минобороны Болгарии Стефан Янев отказался посылать войска для участия в операциях на Украине.

— Ни один болгарский военный не примет участия в конфликте или в операции ни на территории Украины, ни на территории другой страны без соответствующего решения, принятого в этом зале, но такого не предвидится, — заявил министр, выступая в парламенте страны.

Украина на хорватский демарш отреагировала крайне недоброжелательно. Запрещённый в России сайт "Миротворец" пополнился именем президента Хорватии с пометкой "пособник российских захватчиков, распространитель кремлёвской пропаганды и участник кремлёвской информационной спецоперации".

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ситуация с хорватским президентом зеркально повторяет случай с главнокомандующим Военно-морскими силами Германии, считает политолог Дмитрий Родионов. Он напомнил, что 22 января вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах на конференции Индийского института обороны сказал, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, пояснив, что считает это просто объективным фактом. Спустя сутки после данного заявления вице-адмиралу пришлось подать в отставку.

— Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего Военно-морскими силами Германии. Федеральный министр удовлетворила мою просьбу, — сказал Шёнбах.

Он заявил это не в том контексте, что любит Россию или не любит Украину, а в том, что Германия не будет воевать за интересы Незалежной, безопасность данной страны — это только её проблемы. Примерно в том же духе высказался президент Хорватии, он тоже подчеркнул, что воевать за интересы этой страны не собирается, полагает политолог Дмитрий Родионов.

— Заметьте, как совершенно по-хамски затравили обоих, даже другим чиновникам пришлось оправдываться, мол, это неофициальная позиция власти. Современные украинские деятели совершенно потеряли остатки стыда и того, что называлось политкорректностью. Просто пытаются диктовать европейцам, что им говорить и думать, в противном случае обвиняя их в том, что они "агенты Путина". Вопрос тут только один: когда Европе это всё надоест? — спрашивает Дмитрий Родионов.

Флаг ЕС и флаг Украины. Фото © Shutterstock

При этом в Евросоюзе и блоке НАТО в целом есть достаточно большая фронда, которая не хочет помогать Украине и портить и без того натянутые отношения с Россией, полагает политолог Борис Рожин. По его мнению, Хорватия и Болгария — далеко не единственные, кто занимает такую позицию в этом вопросе.

— Ранее в этом, как мы помним, обвиняли Германию, которая не хочет помогать, блокирует поставки вооружений и делает заявления в пользу экономических отношений с Россией. Целую кампанию устроили по её травле. Также против Украины выступает Венгрия, чей президент Виктор Орбан прямо блокирует возможность вступления Украины в НАТО. Причиной стал пресловутый языковой закон. При этом его позиция — это не просто риторика, но дипломатическая линия, из-за которой венгерское Министерство обороны и блокирует для Украины возможность сотрудничества со структурами НАТО. Также есть серьёзные группы влияния во Франции и Италии, но там пока что ограничиваются только словами. Разумеется, прямой, открытый демарш Хорватии наносит сильный удар по так называемому евроатлантическому единству, — сказал эксперт.

По сути, Запад оставляет Украину наедине с собой в вопросе решения подобных проблем, полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин. В этом разрезе позиция Хорватии и Болгарии не просто не уникальная, а вполне последовательная и, можно сказать, скопированная с позиций старших товарищей.

— США отказались вводить свой контингент в случае чего, Британия аналогично поступила, намедни глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что войска альянса на Украину не войдут. Что в этой ситуации прикажете делать Хорватии, Болгарии и другим странам? Воевать за интересы чужой страны? Проблемы Незалежной кроются в том, что это страна-марионетка, у которой комплекс неполноценности. Тут уместно вспомнить Грузию. Она тоже рассчитывала, что её будут прикрывать страны НАТО, она имела от них военную помощь, инструкторов, внешнюю информационную поддержку. Помогло ли ей это? Вот и Украине не поможет, — подчеркнул Литовкин.

Он добавил, что в условиях, когда Незалежная представляет собой неуправляемую, непредсказуемую территорию, которая не выполняет взятые на себя обязательства, в том числе Второе минское соглашение, никто не будет рисковать втянуться в войну с Россией, которая может перерасти в ядерную фазу.

Авторы Никита Юрченко