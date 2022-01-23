Киевский аншлюс: Что скрывается за заявлением британского МИД о подготовке Россией оккупации Незалежной Сделав подобный вброс, Британия признаётся, что главное — не допустить здравомыслящих людей к руководящим постам в Киеве. 23 января, 20:44 Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Bianca De Marchi-Pool

Британский МИД заявил о планах Москвы сменить власть на Украине и поставить управлять страной пророссийского лидера. Ведомство утверждает, что в качестве кандидата рассматривается экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Российские дипломаты уже опровергли это, назвав информацию чушью. Для иностранной разведки это не только ещё одна информационная операция, но и способ "накачать" и ввести в медийное поле слабую и управляемую фигуру, якобы действующую в интересах России.

Евгений Мураев был депутатом Верховной рады в 2012–2019 годах, является главой партии "Наши". На выборах в президенты Украины запомнился получением восьмого места — это даже для Украины слишком слабый результат, чтобы претендовать на значимую роль. Ему приписывают и ведение телеграм-канала, где он якобы разоблачает схемы по "распилу" Украины Западом.

В диппредставительстве России в Лондоне отметили, что Великобритания такими нелепыми обвинениями только подогреет антироссийские настроения. В посольстве считают, что их коллеги следуют сценарию "каждый день обвинять Россию в подготовке неминуемого вторжения на Украину". Также в список членов "нового правительства" попали бывший вице-премьер Сергей Арбузов, экс-глава администрации Януковича Андрей Клюев, бывший народный депутат Владимир Сивкович и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Министерство иностранных дел Великобритании пытается таким образом запустить информационную утку, полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. По его мнению, Соединённое Королевство активизировалось на украинском пространстве с целью создать большой европейский проект.

— Британия пытается взять лидерство в информационной войне с Российской Федерацией, но, как показывает практика, у них не хватает компетенций, они не знают фактуру. Глава МИД Элизабет Трасс уже отказала Украине в её тысячелетней истории, её правопреемственности от Киевской Руси, что, конечно, не оценили в Киеве. Сейчас они назначают главой оккупационного правительства человека, который нежелателен для России, и если бы план о подобном правительстве существовал в реальности, то Мураева там бы просто не было. Проще говоря, получился крайне непрофессиональный фейк, — считает Мирзаян.

Отметим, что Евгений Мураев с 2018 года находится в санкционном списке России. Сам экс-депутат напоминает, что у его семьи арестованы активы в России, недоумевая, как у британских спецслужб это сочетается с тем, что Россия якобы хочет назначить его главой "оккупационного правительства".

Политолог Александр Роджерс полагает, что список собран крайне небрежно и в реальности лишь подтверждает, что британский МИД не располагает достоверной информацией о реально политическом раскладе на Украине либо делает вид, что не знает.

— Арбузов и Азаров — это бывшие регионалы, с ними всё понятно, они и на Украине никакой роли не играют и в России никому не нужны. Есть некий мёртвый "Комитет спасения Украины", который вроде как за ними находится, но КПД этой организации стремится к нулю. Евгений Мураев — это вообще отдельная песня, это не пророссийский политик. Он дружен с Алексеем Арестовичем, он снимался на выборах в пользу Александра Вилкула, человека Рината Ахметова. Это имитационный оппозиционер, он занимается тем, что создаёт видимость оппозиции, а в реальности просто канализирует настроения людей, которые хотели бы жить мирно и дружить с Россией, — подчеркнул Роджерс.

Он добавил, что данное заявление британского МИД можно сравнить с анекдотичными "исследованиями" британских учёных. При этом нельзя исключать ситуации, при которой Великобритания таким образом навязывает России своих кандидатов, на которых у неё может быть собран компромат.

— Вообще, Мураев кандидат слабый, он не политик первого эшелона, чтобы делать ему такой чёрный пиар. На выборах президента получал примерно восьмое место, потенциала у него нет, его даже очернять не за что особенно, так как он крупным игрокам не конкурент, — говорит политолог.

Известный блогер Анатолий Шарий полагает, что чёрный пиар против Мураева — излишне затратная статья расходов, так как он лояльный режиму "оппозиционер". По его мнению, в случае с Мураевым можно лишь говорить о том, что идёт его накачка как одного из "пророссийских" лидеров для вытеснения реальных соперников.

— Вы знаете, что было бы, появись слух о том, что британская разведка выявила такой список? К человеку, который на самом деле был бы оппозиционером на Украине, не что бы пришли — ему бы выломал дверь спецназ СБУ, всё было бы записано на видео, его бы поместили в "обезьянник", а потом закрыли бы в СИЗО. А СМИ сказали бы, как это круто. С Евгением же не происходит ничего, — напоминает блогер.

Однако данный список может быть простой формальностью, которая потребуется для того, чтобы Запад имел повод ввести новые санкции против России, считает политолог Дмитрий Родионов. По его мнению, Западу нужно поддерживать миф, что Россия вот-вот нападёт, но при этом повторять одно и то же неконструктивно.

— Они же и карты рисуют, по которым будут наступать российские войска, и рассказывают о секретных 18 планах вторжения, теперь вот выдумали оккупационное правительство. И это мы ещё не знаем, что придумает "сумрачный британский гений" завтра. Но смысл всего этого один — поддерживать атмосферу страха перед большой войной на востоке Европы. Все европейские СМИ только и говорят, что Россия нападёт и будет война. А если перестать вбрасывать подобные бредни, то истерия начнёт утихать. В условиях, когда США разворачиваются на Китай, перебрасывая туда свои ресурсы, Британия остаётся смотрящей за Европой, — заявил Родионов.

Британцы не скрывают, что Россия для них враг номер один. Поэтому неудивительно, что они продолжают бороться с нами на территории Украины. При этом ведётся активная работа спецслужб Британии в Турции. И если оружие для Незалежной приходит по большей части старое и списанное, то информационный фронт англичане держат крепко, полагают экперты.

Авторы Никита Юрченко