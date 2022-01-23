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Экс-депутат Рады Мураев потребовал извинений за ярлык "пророссийского лидера" для Украины

Он напомнил, что находится под российскими санкциями, и потребовал извинений.

23 января, 14:17
<p>Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Фото © <a href="https://nashi.ua/ievhenij-muraiev-ukraina-rujnuietsia-poky-rosiia-ta-ssha-z-iasovuiut-svoi-vidnosyny/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nashi.ua</a></p>

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Фото © nashi.ua

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал глупостью информацию МИД Великобритании о том, что он может возглавить "марионеточный режим" России в Незалежной. Он потребовал от британской стороны извинений в интервью изданию "Украинская правда".

"Вы можете посмотреть изложенную мной программу: у нас с ними разное видение развития страны. Украина должна быть сильным и суверенным государством. Поэтому сложно представить, чтобы у меня была какая-то коммуникация с россиянами. Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим, — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения", — подчеркнул Мураев.

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Напомним, ранее МИД Великобритании обвинил Россию в намерении привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Одним из главных кандидатов на должность главы кабмина там назвали бывшего депутата Рады и лидера партии "Наши" Евгения Мураева. При этом сам Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями. В МИД России ответили на заявление британских коллег и потребовали прекратить провокационную деятельность, назвав распространяемые Лондоном данные дезинформацией.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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