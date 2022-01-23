Названный Великобританией "пророссийским лидером" Мураев находится под санкциями РФ

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого, по утверждению МИД Великобритании, Москва якобы хочет привести к власти в Киеве, находится под российскими санкциями. Об этом говорится в тексте постановления российского правительства от 25 декабря 2018 года.

"347. Мураев Евгений Владимирович (Мураєв Євгеній Володимирович), дата рождения — 2 декабря 1967 г., место рождения — г. Змеев, Харьковская область, Украинская ССР, СССР", — говорится в тексте постановления № 1656 от 25 декабря 2018 года "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300".