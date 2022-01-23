Названный Великобританией "пророссийским лидером" Мураев находится под санкциями РФ
Ограничительные меры против украинского политика были введены ещё в конце 2018 года.
Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Фото © nashi.ua
Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого, по утверждению МИД Великобритании, Москва якобы хочет привести к власти в Киеве, находится под российскими санкциями. Об этом говорится в тексте постановления российского правительства от 25 декабря 2018 года.
"347. Мураев Евгений Владимирович (Мураєв Євгеній Володимирович), дата рождения — 2 декабря 1967 г., место рождения — г. Змеев, Харьковская область, Украинская ССР, СССР", — говорится в тексте постановления № 1656 от 25 декабря 2018 года "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300".
Постановлением № 1300 вводились специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины в целях реализации указа президента России. Они предусматривали блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ. Санкции направлены на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений.
"Вопрос к мистеру Бину": Мураев удивился заявлению МИД Британии о том, что РФ "хочет привести" его к власти в Киеве
Напомним, ранее МИД Великобритании заявил, что Россия якобы намерена "посадить" в Киеве пророссийского лидера. Утверждалось, что лояльное по отношению к Москве правительство может возглавить именно экс-депутат Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Также дипломаты Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками". МИД РФ назвал заявление Лондона дезинформацией и призвал "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".
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