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Пушков высмеял главу МИД Британии из-за слов о вторжениях на Украину "монголов и татар"

По его мнению, чтобы стать успешным западным политиком, сейчас нужно лишь повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры.

22 января, 10:59
<p>Алексей Пушков © <a href="http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/121026/?hl=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации</a></p>

Алексей Пушков © Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс о страданиях Украины от нашествия монголов и татар говорит о плохой образованности западных политиков, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Глава МИД Британии Лиза Трасс не одолела трассу истории. Слышала звон, да не знает, где он", — написал Пушков в "Твиттере".

По его мнению, любой предшественник Трасс постеснялся бы назвать Украину страной с великой историей и, более того, заявить, что она вообще существовала во время монголо-татарского нашествия на Русь. Пушков уверен, что отсутствие знаний стало новой закономерностью западной политики. Вместо них теперь "сплошные штампы и идеологемы".

"Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры. Образование стало одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе. В отличие от XX века, для политического успеха оно уже не требуется", — добавил член Совфеда в телеграм-канале.

Глава британского МИД проехалась на танке недалеко от российской границы

Глава британского МИД проехалась на танке недалеко от российской границы

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла слова главы британского МИД о вторжениях на Украину "монголов и татар". Она поинтересовалась у Лиз Трасс, почему та не упомянула страдания украинцев от фашизма.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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