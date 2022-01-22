Пушков высмеял главу МИД Британии из-за слов о вторжениях на Украину "монголов и татар"

Высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс о страданиях Украины от нашествия монголов и татар говорит о плохой образованности западных политиков, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Глава МИД Британии Лиза Трасс не одолела трассу истории. Слышала звон, да не знает, где он", — написал Пушков в "Твиттере".

По его мнению, любой предшественник Трасс постеснялся бы назвать Украину страной с великой историей и, более того, заявить, что она вообще существовала во время монголо-татарского нашествия на Русь. Пушков уверен, что отсутствие знаний стало новой закономерностью западной политики. Вместо них теперь "сплошные штампы и идеологемы".

"Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры. Образование стало одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе. В отличие от XX века, для политического успеха оно уже не требуется", — добавил член Совфеда в телеграм-канале.