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Глава британского МИД проехалась на танке недалеко от российской границы

Как полагают СМИ, Трасс специально забралась на боевую машину, чтобы вызвать ассоциации с Маргарет Тэтчер.

1 декабря, 00:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LOS_Fisher" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lucy Fisher</a></p>

Фото © Twitter / Lucy Fisher

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке по заснеженному полигону во время посещения Эстонии. Там она встретилась с военнослужащими многонационального батальона.

Как пишет Times, дипломат таким образом специально захотела вызвать ассоциацию с Маргарет Тэтчер. Та, будучи премьером Великобритании, совершила подобную поездку в ходе визита в ФРГ в 1986 году. Издание также уточнило, что глава британского МИД посетила Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу на встречу с коллегами из стран — членов НАТО.

Новой главой МИД Великобритании стала Лиз Трасс и сразу же вошла в историю

Новой главой МИД Великобритании стала Лиз Трасс и сразу же вошла в историю

Лиз Трасс не раз резко высказывалась в адрес России. Лайф рассказывал, что недавно глава МИД Великобритании заявила, что Москва якобы ответственна за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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