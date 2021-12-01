Глава британского МИД проехалась на танке недалеко от российской границы

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке по заснеженному полигону во время посещения Эстонии. Там она встретилась с военнослужащими многонационального батальона.

Как пишет Times, дипломат таким образом специально захотела вызвать ассоциацию с Маргарет Тэтчер. Та, будучи премьером Великобритании, совершила подобную поездку в ходе визита в ФРГ в 1986 году. Издание также уточнило, что глава британского МИД посетила Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу на встречу с коллегами из стран — членов НАТО.