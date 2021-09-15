Новой главой МИД Великобритании стала Лиз Трасс и сразу же вошла в историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл перестановки в своём кабмине, сняв с должности главу Министерства иностранных дел Доминика Рааба и понизив его до секретаря юстиции. Об этом сообщает Sky News. Место Рааба заняла Лиз Трасс, которая ранее была министром международной торговли. Теперь она войдёт в историю как вторая женщина на посту главы МИД Великобритании после Маргарет Бекетт.

46-летняя Лиз Трасс в политике уже довольно давно. В разные годы она занимала посты министра окружающей среды, министра юстиции, лорд-канцлера и главного секретаря казначейства. С сентября 2019-го является министром по делам женщин и равноправия. Этот пост она сохранила за собой и будет совмещать обе должности в кабмине Джонсона.

Отметим, что отношения Москвы и Лондона сейчас переживают не лучшие времена. 9 августа наш МИД объявил о закрытии въезда в Россию ряду граждан Великобритании, это стало ответом на недружественные действия властей Лондона в адрес Москвы, когда британская сторона под надуманными и абсурдными предлогами в декабре 2020-го и апреле 2021 года объявила о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека.