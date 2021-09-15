Белорусский погранзнак обстреляли из охотничьего ружья с территории Украины

Белорусский погранзнак № 0386 обстреляли из охотничьего ружья с украинской территории, сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) страны.

Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. Повреждения, предположительно от дроби, на столбе со знаком обнаружили пограничники заставы "Сварынь". От щитка с белорусским гербом из-за обстрела отвалилась половина изображения.

"Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство", — сообщили в управлении.