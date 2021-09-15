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Белорусский погранзнак обстреляли из охотничьего ружья с территории Украины

Повреждения на столбе обнаружили пограничники заставы "Сварынь". Инцидент произошёл 11 сентября.

15 сентября, 15:35
<p>Фото © <a href="https://gpk.gov.by/news/gpk/122575/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственный пограничный комитет Республики Беларусь</a></p>

Фото © Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Белорусский погранзнак № 0386 обстреляли из охотничьего ружья с украинской территории, сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) страны.

Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. Повреждения, предположительно от дроби, на столбе со знаком обнаружили пограничники заставы "Сварынь". От щитка с белорусским гербом из-за обстрела отвалилась половина изображения.

"Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство", — сообщили в управлении.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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