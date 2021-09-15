Леса Подмосковья заполонил смертельно ядовитый гриб-близнец опёнка

В подмосковных лесах возросло количество смертельно ядовитых грибов вида галерина окаймлённая. Они опасны ещё и тем, что очень похожи на своего съедобного "близнеца" — опёнка. Об этом в эфире телеканала "Звезда" рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

"В связи с потеплением она стала более красиво выглядеть и очень похожа на летнего опёнка, что очень часто сбивает даже опытных грибников", — уточнил эксперт.

Максим Дьяков порекомендовал отказаться от сбора летних опят, отметив, что галерину от опёнка отличает только более выраженная куполообразная шляпка, менее явное соединение шляпки, а также наличие светлого пятна. Но некоторые грибы так похожи на своих съедобных собратьев, что даже опытные грибники могут ошибиться.

Отравление галериной очень опасно. Гриб-близнец содержит в себе те же смертельные аматоксины, что и бледная поганка. В случае отравления у человека наблюдается рвота, понос, гипотермия. При отсутствии оперативной помощи врачей возможен летальный исход.