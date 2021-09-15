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Цена нефти Brent превысила $76 впервые с 14 июля

Стоимость барреля на 3,38% превысила уровень закрытия предыдущей сессии на лондонской бирже ICE.

15 сентября, 15:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Цена нефти марки Brent впервые с 14 июля превысила $76 — стоимость фьючерса с поставкой в ноябре выросла на 3,38% — до $76,09 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Растут и цены на газ — стоимость этого топлива в Европе впервые в истории достигла $900 за тысячу кубов. Биржевая цена дважды за утро 15 сентября била рекорд, подскочив в ходе торгов на 12%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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