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Газ в Европе впервые в истории достиг стоимости $900 за тысячу кубов

Биржевая стоимость голубого топлива дважды за утро 15 сентября побила рекорд, подскочив в ходе торгов на 12%.

15 сентября, 08:35

Фото © Shutterstock

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила обновлять рекорды. Во время открытия торгов она перевалила за отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, минутами позже сумма выросла до 840 долларов, а к 11:30 мск достигла стоимости $900 за тысячу кубов, следует из данных торгов биржи ICE. Таким образом, с начала торгового дня среды стоимость голубого топлива подскочила на 12%.

Напомним, отметку в 700 долларов газ преодолел ещё 9 сентября, подорожав на 100 долларов меньше чем за неделю. А уже 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800. Как сообщал Лайф, активный рост цен на голубое топливо начался после того, как поступление газа в Европу стало ограниченным.


Аналитик рассказал, когда может произойти снижение цен на газ в Европе

Аналитик рассказал, когда может произойти снижение цен на газ в Европе

Ранее аналитик в беседе с Лайфом рассказал, когда может произойти снижение цен на газ в Европе. По его мнению, в ближайшее время показатели могут приблизиться к 900 долларам, однако тысячи не достигнут.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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