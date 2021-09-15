Газ в Европе впервые в истории достиг стоимости $900 за тысячу кубов

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила обновлять рекорды. Во время открытия торгов она перевалила за отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, минутами позже сумма выросла до 840 долларов, а к 11:30 мск достигла стоимости $900 за тысячу кубов, следует из данных торгов биржи ICE. Таким образом, с начала торгового дня среды стоимость голубого топлива подскочила на 12%.