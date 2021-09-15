Газ в Европе впервые в истории достиг стоимости $900 за тысячу кубов
Биржевая стоимость голубого топлива дважды за утро 15 сентября побила рекорд, подскочив в ходе торгов на 12%.
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Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила обновлять рекорды. Во время открытия торгов она перевалила за отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, минутами позже сумма выросла до 840 долларов, а к 11:30 мск достигла стоимости $900 за тысячу кубов, следует из данных торгов биржи ICE. Таким образом, с начала торгового дня среды стоимость голубого топлива подскочила на 12%.
Напомним, отметку в 700 долларов газ преодолел ещё 9 сентября, подорожав на 100 долларов меньше чем за неделю. А уже 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800. Как сообщал Лайф, активный рост цен на голубое топливо начался после того, как поступление газа в Европу стало ограниченным.
Ранее аналитик в беседе с Лайфом рассказал, когда может произойти снижение цен на газ в Европе. По его мнению, в ближайшее время показатели могут приблизиться к 900 долларам, однако тысячи не достигнут.
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