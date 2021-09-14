Цена газа в Европе пробила отметку в $800

Цены на газ в Европе снова пробили максимальную отметку. Как следует из данных торгов на бирже ICE, стоимость голубого топлива сегодня поднялась выше 800 долларов за тысячу кубометров.

Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах за утро подорожал более чем на 40 долларов. Ещё несколько часов назад стоимость энергоносителя составляла 770 долларов за тысячу кубометров, что всего на 15 долларов выше, чем фиксировалось накануне.