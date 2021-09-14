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Цена газа в Европе пробила отметку в $800

Стоимость октябрьского фьючерса за несколько часов поднялась на 40 долларов.

14 сентября, 07:59
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Цены на газ в Европе снова пробили максимальную отметку. Как следует из данных торгов на бирже ICE, стоимость голубого топлива сегодня поднялась выше 800 долларов за тысячу кубометров.

Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах за утро подорожал более чем на 40 долларов. Ещё несколько часов назад стоимость энергоносителя составляла 770 долларов за тысячу кубометров, что всего на 15 долларов выше, чем фиксировалось накануне.

Bloomberg: Эпоха дешёвого газа закончилась

Bloomberg: Эпоха дешёвого газа закончилась

При этом отметку в 700 долларов газ преодолел ещё 9 сентября, подорожав на 100 долларов меньше чем за неделю. Как сообщал Лайф, активный рост цен на голубое топливо начался после того, как поступление газа в Европу стало ограниченным.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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